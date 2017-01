Liberalul Adrian Stan a câştigat Primăria Techirghiol la diferenţă de un vot

Liberalul Adrian Stan a câștigat Primăria Techirghiol la diferență de un vot

Potrivit Biroului Electoral Județean, liberalul Adrian Stan a câștigat Primăria Techirghiol la un vot diferență față de contracandidatul său democrat-liberal Florea Constandin. Departajarea s-a făcut după o succesiune de numărători ale voturilor și o serie de contestații depuse la Biroul Electoral de Circumscripție și la cel Județean. Competiția electorală cea mai strânsă a fost, fără doar și poate, la Techirghiol. Doar un vot i-a despărțit în cele din urmă pe cei doi pretendenți la fotoliul de edil-șef al orașului. Finaliștii în cursa pentru Primăria Techirghiol, Adrian Stan (PNL) și Florea Constandin (PD-L) erau, duminică seara, la egalitate. În urma primei numărători, voturile valabil exprimate s-au împărțit „fifty-fifty”, situație care a generat un adevărat război al contestațiilor. Au mai urmat încă trei serii de numărare a voturilor… În fond, contestațiile au fost cele care au decis soarta administrației locale din Techirghiol. Liberalii au depus două con-testații. Una dintre ele se referea la un vot care s-ar fi anulat pe nedrept. Era vorba despre un alegător care avea domiciliul în Techirghiol și reședința în Con-stanța, votul lui fiind anulat inițial de către membrii comisiei. Contes-tația a fost soluționată de către biroul de circumscripție, ea fiind admisă, iar votul declarat valabil. Cea de-a doua contestație a libera-lului Adrian Stan a vizat un vot pe care nu era vizibilă ștampila și care fusese inițial anulat. Potrivit liberalului Adrian Stan, acesta a fost catalogat ca valid la una dintre cele patru numărători, acest lucru conducând la balotaj. Liberalii au contestat votul respectiv, iar solu-ția a fost dată în acest caz de membrii Biroului Electoral Jude-țean, tot în favoarea liberalului. Astfel s-a ajuns ca liberalul să înregistreze cu un vot în plus față de contracandidatul său. „Este o victorie obținută cu greu dar cu atât mai mult mai meritorie”, a declarat Stan. Liberalul este con-vins că PD-L va merge mai de-parte și va face contestație la Bi-roul Electoral Central. „Este dreptul lor. O să aștept răspunsul și confir-marea”, a adăugat liberalul încre-zător că situația nu se va schimba. PD-L acuză și contestă De cealaltă parte, Florea Con-standin, candidatul PD-L, acuză PNL și PSD de fraudarea alegerilor la Techirghiol. Democrat-liberalul spune că nu își poate da seama cum e posibil ca de la Biroul Electoral Techirghiol procesul verbal să plece cu el câștigător cu 1941 de voturi, iar la Constanța, la Biroul Electoral Județean, să fie declarat învingător contracandidatul său, care avea cu un vot mai puțin. „De aici procesul verbal a plecat cu un vot în plus pentru mine. Însă, ei, la Constanța, au validat un buletin care în timpul votării de duminică a fost anulat de membrii secției de votare, în unanimitate, iar mie mi-au anulat un vot perfect valabil. Asta este o fraudă totală. Este clar. PNL și PSD, reuniți, au făcut un mare abuz și o fraudă electorală de proporții. Acesta a fost vot politic la Techirghiol și nu vot ieșit din urnă. O hoție politică. Nu știu cum de este posibil ca procesul verbal să plece de aici cu mine câștigător și să ajungă la Constanța cu Adrian Stan pe primul loc”, a declarat Florea Constandin. Democrat-liberalul a mai adăugat că partidul său va face contestație la Biroul Electoral Central. Sabotat și de ai lui Potrivit propriilor declarații, Florea Constandin a fost la un moment dat sabotat chiar și din propria ogradă. Nu mai este un secret pentru nimeni declarația lui Constandin, cea care a și determinat excluderea lui Dănuț Moisoiu din PD-L, declarație prin care candidatul democrat-liberal la Primăria Techirghiol semnala faptul că i s-a propus să renunțe la turul doi pentru a lăsa mână liberă PNL și PSD. „În loc să primesc încurajări din partea domnului Moisoiu, mi-a spus că nu am nicio șansă. În loc să fiu sprijinit ca Poliția Techirghiol să își facă datoria și să eradicheze cumpărarea voturilor, mi se explică faptul că PSD-ul se pricepe mai bine la excrocherii electorale și va câștiga în turul doi, cumpărând mai bine decât PNL-ul…”, menționa Florea Constandin în scrisoarea care a produs cutremur în PD-L Constanța, în urmă cu nici două săptămâni. În situația în care decizia BEJ va rămâne definitivă, liberalul Adrian Stan (foto) va lucra alături de un viceprimar PSD. Potrivit declarațiilor liberalului, discuțiile pentru funcția de viceprimar au fost făcute, iar social-democrații l-au desemnat în acest sens pe Andrei Răzvan.