Liberalii pun în cârca lui Manea eşecul de la Constanţa

Liberalii pun în cârca lui Manea eșecul de la Constanța

Joi seara, la o emisiune de la un post local de televiziune, liberalii au încercat o autocritică, acum, la „final de campanie”. Președintele PNL Constanța, deputatul George Dragomir, și vicepreședintele PNL la nivel național, senatorul Puiu Hașotti, au tras linie și au căutat vinovații pentru eșecul înregistrat de partid la alegerile de la 1 iunie. Au fost criticați mai toți învinșii liberali, dar în final li s-au găsit circumstanțe atenuante (Năvodari, Cogealac, Cernavodă…). Asupra candidatului la Primăria Constanța, Victor Manea, s-au abătut, însă, cele mai ascuțite săgeți, liderii liberali arătându-se neiertători în ceea ce-l privește și punând în cârca lui toată responsabilitatea celor aproximativ 12 procente. „Simplist” și „agresiv” Potrivit aprecierilor lui Puiu Hașotti, campania lui Victor Manea a fost „simplistă”, iar ideea cu elefantul nu a fost pe gustul electoratului liberal. Staff-ul de campanie al lui Manea a fost și el, de asemenea, criticat, acesta făcându-se vinovat, în opinia liderilor liberali, de o consiliere proastă, imprimându-i candidatului un aer de agresivitate lucru care i-ar fi mâncat din procente: „În dezbaterile televizate a fost foarte agresiv colegul și prietenul meu Victor Manea… Poate așa îi este temperamentul, poate a fost o greșeală de campanie, a fost sfătuit greșit, dar agresivitatea lui sunt convins că a dus la pierderea voturilor”, a declarat senatorul Hașotti. Parlamentarul a lăsat să se înțeleagă chiar că partidul a optat pentru Manea la primăria Constanța, în lipsă de altceva. Iar exemplul dat de vicepreședintele liberal este mai mult decât grăitor: „Alt candidat nu puteam să avem… Nu că nu puteam să avem, ar fi trebuit să avem, nu am avut alt candidat și în cele din urmă a rămas Victor Manea. Asta e! Trebuie să fim sinceri. Așa cum v-am mai spus… Dumnezeu l-a făcut pe Adam și văzând că se plictisește, a făcut-o pe Eva și apoi i-a spus: Adam, alege femeia care-ți place… Asta este realitatea”, a rezumat Hașotti condițiile în care Victor Manea a ajuns candidat al liberalilor la Primăria Constanța. Mazăre, etalon pentru liberali Printre alte critici care i s-au adus lui Manea s-au numărat asumarea totală a campaniei, refuzul de a primi ajutor de la partid, ruperea de campania de la județ. Paradoxal (?!), evaluarea candidatului liberal de către propriii lideri de partid s-a făcut comparativ cu… Radu Mazăre. „Ce s-ar întâmpla dacă fiecare organizație ar face campania ei proprie și nu s-ar cupla cu campania de la consiliul județean. Ați văzut la PSD? Mazăre - Constantinescu, Constantinescu - Mazăre… La PNL, în municipiu, nu a fost Manea - Dragomir sau Dragomir - Manea”, a spus Hașotti. Manea rămâne consilier Victor Manea a refuzat însă să comenteze toate criticile venite dinspre conducere. Manea a menționat că sunt aspecte care se discută în cadrul partidului, făcând abstracție, parcă, de faptul că ele au fost făcute publice voit de cei doi lideri liberali. „Nu înțeleg ce înțeleg ei (n.n. Dragomir și Hașotti) prin cuvântul agresiv. Dacă eu am fost agresiv cu ei, atunci ei cum au fost cu mine?”, a comentat Manea, făcând trimitere la inciden-tul cu mașina, dar și la faptul că i s-a interzis afișarea mash-urilor. „Eu cred că mi-am făcut datoria”, a mai adăugat Manea care preferă să lase presa să aprecieze gradul de simplitate a campaniei sale. „Dacă îmi dădeau și mie bani așa cum a avut Mazăre am fi avut o campanie mai bună. Nu am avut nici 5% din banii lui Mazăre”, a rezumat candidatul liberal unul dintre aspectele esențiale ale unei campanii electorale. În ceea ce privește viitorul său politic, Manea a reiterat cu convingere faptul că va rămâne consilier local. Mesaj pentru PSD Fără a comenta sau a interpreta în vreun fel, dar deloc de neluat în seamă este mesajul pe care liberalii, prin vocea vicepreședintelui Puiu Hașotti l-au adresat echipei PSD - echipa Mazăre: „Vreau să transmit un mesaj învingătorilor, atât lui Radu Mazăre cât și președintelui Consiliului Județean, frumoasa regulă de aur a democrației: minoritatea se supune majorității, dar majoritatea trebuie să se gândească dacă nu cumva minoritatea are dreptate... Dacă vor avea în minte această regulă a democrației, s-ar putea să avem o administrație ceva mai bună și la municipiu, și la județ”. Dacă a fost aceasta o batistă albă sau o mână întinsă către o vii-toare alianță, cel puțin la nivel local, între PNL și PSD, rămâne ca timpul să o confirme sau să o infirme…