Liberalii lansează primele atacuri în lupta electorală

Casa de Cultură a fost ieri luată cu asalt de peste o mie de reprezentanți și simpatizanți ai Partidului Național Liberal. Cei 14 candidați liberali s-au lansat oficial în cursa electorală în aplauzele și ovațiile susținătorilor prezenți la eveniment. Președintele filialei municipale, Constantin Matei, candidat la Camera Deputaților pe colegiul 9, a ținut să evidențieze necesitatea „de a da semnalul transformării liberale a orașului”. „Candidații liberali sunt în spatele unui Guvern responsabil, cu realizări istorice din foarte multe puncte de vedere. Contracandidații noștri se ascund în spatele unor partide care nu au adus nimic bun României”, s-a impus Matei. „PSD plânge pe umărul săracilor” Este de părere senatorul Puiu Hașotti, candidat pe colegiul 1 la Senat. „PSD are cei mai mulți parlamentari cu cele mai dubioase afaceri și plânge pe umărul săracilor. PSD ne acuză prin Mircea Geoană și prin alți lideri că ne-am certat în alianța DA. Alianța cu PD-ul este com-promisă pentru totdeauna”, a spus ferm Hașotti. „Da, ne-am certat”, a recunoscut el, „dar uită cei din PSD că sunt la a treia căsătorie cu Partidul Conservator și în curând la al treilea divorț”. În ceea ce privește campania, liberalii au recunoscut că vor continua să meargă „din ușă în ușă” mizând pe contactul direct cu electoratul și pe întâlnirile și dezbaterile tematice. „Pentru tine, o viață mai bună” este sloganul sub care liberalii vor încerca să își convingă alegătorii în această lună. Există însă candidați care au decis să își personalizeze campania, alegând formule adiacente sloganului original. Așa s-a întâmplat cu Gheorghe Iorov (colegiul 4, Camera Deputaților) și Ovidiu Cupșa (colegiul 2, Senat) care au ales varianta „Construim împreună pentru o viață mai bună”. Și Iulian Gropoșilă (colegiul 6, Camera Deputaților) vrea o „Altă educație, altă viziune!”, în timp ce Adrian Bratu (colegiul 7, Camera Deputaților) se vrea „Un deputat alături de tine. Un deputat care îți rezolvă problemele”. Septimiu Bourceanu (colegiul 8, Camera Deputaților) mizează pe sloganul „Sănătate pentru tine”, tot el fiind cel care a pus în evidență importanța omului și nu a sloganului din campania electorală. În plus, liberalii au prezentat câteva dintre proiectele pe care vor să le susțină în calitate de viitori parlamentari. Deputatul George Dragomir (colegiul 1, Camera Deputaților) și-a exprimat intenția de a promova un proiect de lege privind salarizarea, precum și unul privind susținerea zonei Năvodari care se confruntă cu probleme serioase din cauza secetei și care ar putea beneficia de investiții performante cu sisteme de irigații. „Pentru viitorul Guvern, acum, nu avem absolut nici un plan” Senatorul Puiu Hașotti s-a arătat foarte încrezător în victoria liberalilor. „Niciodată nu am fost atât de puternici. Niciodată nu am fost mai încrezători în victoria noastră”, a exclamat el. Pe de altă parte, Hașotti a recunoscut că PNL încă nu a stabilit ce va face în viitoarea guvernare. El nu a exclus posibilitatea unui guvern majoritar alături de PSD sau PNL, a unui guvern minoritar sau varianta rămânerii în opoziție. „Pentru viitorul Guvern, acum, nu avem absolut nici un plan. Vrem să vedem rezultatele alegerilor. Vom vedea pe 1 decembrie și apoi vom decide ce vom face”, a precizat liderul liberal.