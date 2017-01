Leul slab împinge românii spre creditele în moneda naţională

Leul slab împinge românii spre creditele în moneda națională

Cursul în scădere al leului îi împinge pe români spre creditele în moneda națională. Cel mai simplu credit este cel de nevoi personale în lei, fără garanții, produs căutat de cele mai multe persoane în această perioadă de „secetă” financiară. Site-ul www.ghiseulbancar.ro a realizat un top al dobânzilor la aceste credite, luând în calcul o familie fără copii, cu un venit lunar de 4.000 lei, cu un imobil proprietate personală și fără datorii. Cea mai mică dobândă, de 11,45%, este practicată de CEC Bank. Totuși, dobânda este valabilă doar în primul an al contractului, devenind apoi variabilă. Familia în cauză poate împrumuta cel mult 54.000 lei, pe cinci ani, cu o rată lunară de 1.260 lei în primul an și de 1.270 lei, din cel de-al doilea an. Pe locul doi se clasează creditul pentru uz personal de la Royal Bank of Scotland (RBS), care are dobândă de 11,89%, în primul an. Dobânda se modifică din anul 2 și este calculată în funcție de indicele ROBOR la un an (rata medie a dobânzilor la creditele în lei), plus o marjă de 4,9% a băncii. Spre exemplu, dobânda ar fi de 18 – 19%, în această perioadă. Familia ipotetică ar putea obține, cu un venit de 4.000 lei/lună, un credit de cel mult 118.000 lei, pe zece ani, cu o rată lunară de 2.160 lei. Pe locul trei se află creditul de la Citibank, care are o dobândă de 12,99 – 24,99%, calculată în funcție de pre-scoring, un test care cuprinde întrebări legate de venit, vechimea la locul de muncă sau tipul imobilului în care locuiește solicitantul. Suma maximă care poate fi împrumutată este de 60.000 lei, cu o dobândă fixă minimă de 12,99%, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, de șase ani. Ratele lunare sunt de 1.500 lei. Urmează creditele de la Banca Carpatica (dobândă de 15%, împrumut maxim de 51.000 lei pe 10 ani, rată de 974 lei/lună) și Raiffeisen Bank (dobândă de 15,5%, împrumut maxim de 75.000 lei pe zece ani, cu rată lunară de 1.570 lei) Pe locul șase se află creditul „Divers” de la Banca Comercială Română (BNR), cu o dobândă fixă de 18,25%, pe întreaga perioadă de creditare, de zece ani. Împrumutul maxim acordat este de 74.850 lei, cu o rată lunară de 1.620 lei. Cea mai mare dobândă, de 26,33% (variabilă pe toată perioada contractului) o are creditul de nevoi personale de la Unicredit Țiriac Bank. Suma maximă care poate fi împrumutată este de 80.000 lei, pe zece ani, cu o rată de 1.900 lei/lună. La Banca Transilvania, creditul maxim acordat este de 95.000 lei, singura condiție fiind ca solicitanții să fie deja clienți ai băncii (deținător de card, depozit, etc). Dobânda este de 22,5%, rata lunară fiind de 2.000 lei. La Bancpost, dobânda este de 22,95%, împrumutul maxim acordat fiind de 65.000 lei, pe zece ani, cu o rată de 1.500 lei/lună. Pe cinci ani, dobânda este de 21,95%.