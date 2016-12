Legea mamelor, trecută prin ciur şi prin dârmog!

Vox populi

Legea mamelor, trecută prin ciur și prin dârmog!

Ştire online publicată Marţi, 30 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul va decide astăzi forma de limitare a indemnizațiilor acordate mamelor în primii doi ani de creștere a copiilor, una dintre variantele avansate fiind acordarea banilor prin repartizarea pe grupe, în funcție de veniturile obținute de mame - potrivit declarațiilor ministrului Muncii, Marian Sârbu. Spre deosebire de varianta propusă de guvernul Tăriceanu, care nu impunea un plafon maxim pentru astfel de indemnizații, noua formulă ar putea limita suma la maximum trei salarii medii pe economie. De precizat că în octombrie, câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 1.795 lei. O altă variantă ar viza acordarea indemnizației de 85% din veniturile obținute de mamă în ultimul an înaintea nașterii, prin repartizarea pe grupe, în funcție de câștigurile obținute. Indiferent de formula pentru care se va opta, un lucru este clar: nemulțumiri din partea actualelor sau viitoarelor mame vor exista! Mai mult, atâta vreme cât nu este vorba despre pensii, sunt voci care atrag atenția că la acordarea indemnizației pentru mame criteriul contributivității nu ar trebui luat în calcul. Mitul mamei - ignorat! Pe de altă parte, în goana după bani, mitul mamei nu mai este luat în calcul, deși mama rămâne figura emblematică a copilăriei, iar copilul va asocia figura ei cu ceea ce primește - hrană, schimbare de scutece etc. Cu alte cuvinte, mama este, de obicei, cea care trebuie să-i dea copilului o stare de bine. Tocmai de aceea este nevoie ca toate mamele să facă un efort, fie financiar, fie de… carieră, pentru a sta lângă copii lor măcar doi ani, cât le permite legea. Din păcate, nu neapărat din motive financiare, bonele câștigă din ce în ce mai mult teren în fața mamelor. „Dacă li se opresc mai mulți bani din salariu, acele femei o să aibă pensie mai mare, e clar ca bună-ziua. Referitor la impozitul pe salariu, nu am descoperit acum apa caldă, dacă ai venit mai mare plătești mai mulți bani la stat. Și, să nu-l mâniem pe Dumnezeu, cota unică le avantajează tot pe cele cu lefuri mari! Așa că se face un tam-tam gratuit pe tema indemnizațiilor pentru mamele bogate. Eu cred că indemnizația actuală ar trebui mărită la 1500 lei și să se dea numai până la un an, pentru că foarte puține sunt mamele care stau acasă doi ani, ignorând faptul că micuții au nevoie ca mama să fie lângă ei ca de aer! Totul, pentru că nu văd decât bani în fața ochilor, chiar dacă au destui!” - Diana Poalelungi, 41 ani. „Ce, după împlinirea a doi ani, mamele au pretenții ca tot statul să le crească copiii? Părerea mea este că niște părinți responsabili nu se aruncă să facă copii dacă știu că nu vor avea cu ce să-i crească! Din păcate, din cauza sărăciei și a educației, uitați-vă ce se întâmplă acum, la familiile sărace, care fac anual câte un copil numai pentru banii de la stat, fie ei cât de puțini, nu contează, că leu cu leu se adună! Asta e marea tragedie și nu știu dacă se poate face ceva bun în acest sens! Chiar în ziarul dumneavoastră am citit povești despre familii foarte sărace, dar cu mulți copii, care trăiau ca vai de mama lor!” – Laura Dimancea, 49 ani. „S-a gândit cineva că impo-zitul pe salariu în funcție de venit îl plătesc și femeile cu lefuri foarte mari care nu au copii? Și nu mai facem nici o gălăgie că nu știm unde se duc banii noștri! Nu știu la ce s-a gândit inițiatoarea legii când a clocit legea asta! Sper ca niște specialiști să echilibreze lucrurile, că prea se face un tam-tam gratuit! Nu este normal să faci un copil și să te plângi că primești prea puțini bani de la stat! Copilul îl faci pentru tine, nu pentru stat! Părerea mea este că mamele trebuie să stea în concediu de maternitate doi ani, pentru că numai lângă mamă copilul crește sănătos și voios. Poți să-i dai mâncare bună, poți să-l îmbraci super, dacă plânge zilnic după tine sau îl pupi doar în somn, n-ai făcut nimic!” - Lenis Georgiu, 37 ani. „Oricum ai da-o, toate mamele au dreptate, și cele care plătesc impozite mai mari pentru lefurile lor, și cele care plătesc impozite mai mici, pentru că în mod normal toți copiii ar trebui să crească în niște condiții decente. Depinde, însă, cum văd această decență cei cu bani mullți și cei cu bani puțini. Părerea mea este că această indemnizație de 600 RON pentru mame este o mare bătaie de joc și ea trebuie mărită. Iar mamele cu salarii mari să primească trei salarii medii pe economie, mi se pare o soluție cât de cât bună, pentru că femeile de carieră nu stau acasă doi ani, cel multă renunță la serviciu cât alăptează, că doar au bani pentru zece bone!” - Georgiana Roman, 35 ani. Cititoarele care și-au exprimat aceste puncte de vedere conștientizează că ne aflăm într-o perioadă de criză, dar această amenințare a dezechilibrării bugetului țării nu poate fi, în nici un caz, o scuză pentru nerespectarea legilor în vigoare. Ce s-ar întâmpla dacă nerespectarea legilor țării, bune sau rele, ar deveni… un sport național în România, cum se întâmplă acum? - se întreabă ele. Mai mult, îi acuză pe politicieni că „nasc legi fără a parcurge perioada de travaliu”, de aceea avem atâtea legi discutabile și, mai ales, nesustenabile din punct de vedere financiar și speră ca noii parlamentari să fie mult mai responsabili. Iar dacă nu se va întâmpla așa, să dea socoteală în fața justiției pentru abuz sau neglijență în serviciu și, de ce nu?, pentru eterna amăgire și păcălire a electoratului!