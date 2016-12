Laura Bush a dat nota 10 elevilor constănţeni

Cea mai bună profă!

Laura Bush a dat nota 10 elevilor constănțeni

Elevii Traian Voineagu și Alexandru Ceucă, coordonați de prof. Cecilia Băraru, au fost invitați ieri la Biblioteca Centrală Universitară din capitală, unde au vorbit primei doamne Laura Bush despre o serie de proiecte pe teme de educație civică. Doar cinci grupuri de elevi de liceu din toată țara și-au prezentat, ieri, proiectele realizate cu ajutorul Ambasadei SUA din București, în cadrul unui eveniment susținut în fața înalților oficiali americani. Emoțiile au fost pe măsura evenimentului, cu atât mai mult cu cât tinerii și-au prezentat proiectele pe suporturi multimedia și vorbind liber, în engleză, despre realizările lor extrașcolare. Elevii din Constanța au cules, astfel, roadele muncii de peste patru ani, în cadrul Centrului regional de resurse pentru educație civică. Și ce recompensă! Am vorbit cu echipajul constănțean, ieri, puțin după încheierea evenimentului, și am aflat că este vorba despre Programul de educație civică înființat de Ambasada SUA în 2001, pentru a combate moștenirea comunistă și a compensa lipsa unei culturi civice democratice din acea perioadă. Programul a însemnat cheltuieli de 750.000 dolari din 2001 până în prezent. „Proiectul derulat de Colegiul Tehnic «Tomis» și «Carmen Sylva» din Eforie nu s-a oprit însă în 2006, când s-a terminat finanțarea din partea ambasadei, ci a continuat la nivelul Centrului regional de resurse pentru educație civică, unde elevii au venit cu noi proiecte și programe adresate în egală măsură tinerilor de vârsta lor, dar și întregii comunități”, ne-a explicat, telefonic, prof. Cecilia Băraru. „Au fost implicați în aceste proiecte mulți elevi, dovadă interesul pentru tema de educație civică propusă de ambasadă, dar la această prezentare doar doi elevi au fost prezenți. Am fost mândră de elevii noștri pentru că s-au descurcat minunat, într-o engleză fluentă, iar proiectele prezentate pe proiector au fost apreciate de toți cei prezenți”. Cei de la Secret Service i-au ajutat pe elevi la montarea planșelor „Am repetat îndelung pentru această întâlnire, și acasă, dar mai ales aici, sub îndrumarea oficialilor americani de la Secret Service, care ne-au arătat cum să stăm și ne-au ajutat să ne montăm planșele cu prezentări. Ne-a onorat faptul că prima doamnă a Americii a ascultat cu atenție toate proiectele - ale noastre din Constanța, dar și ale colegilor de la liceele «Frații Buzești» din Craiova, «Ferdinand I» din Bacău și «Constantin Brâncoveanu» din București. Mai mult, am avut chiar și o serie de discuții libere, apoi doamna Laura Bush a acceptat să facă fotografii cu fiecare echipaj în parte”, ne-a povestit Traian Voineagu. Am mai aflat că prima doamnă a adresat multe întrebări celor 15 tineri, dornică să afle mai multe despre campaniile de strângere de fonduri pentru săraci, viața femeilor de etnie romă, protejarea mediului și alimentația sănătoasă, teme pe care le-au abordat echipele de elevi în proiectele lor. Statele Unite se confruntă cu o rată ridicată de abandon școlar „Locul acesta (Biblioteca Centrală Universitară - n.r.) îmi amintește de copilărie, când citeam foarte mult, și de vremea când lucram ca bibliotecară”, le-a povestit ea tinerilor. Prima Doamnă a mai spus că a lucrat și ca profesoară și s-a implicat în numeroase activități de voluntariat, îndemnându-i pe elevi să facă la fel, arată Newsin. Ea le-a mai spus că în Statele Unite experiența extracurriculară contează foarte mult la înscrierea la facultate și s-a interesat dacă școlile din România au posturi de radio și ziare proprii la care elevii pot să lucreze. Laura Bush i-a întrebat dacă vor să devină jurnaliști când se fac mari și i-a sfătuit să își aleagă de pe acum o meserie. Discuția despre proiectele elevilor a continuat și cu ministrul educației, Cristian Adomniței, pe care Prima Doa mnă l-a întrebat dacă în România sunt probleme cu abandonul școlar, explicând că Statele Unite se confruntă cu o rată ridicată de abandon școlar. Aceasta a fost ultima întâlnire de pe agenda Laurei Bush. La prezentarea proiectelor elevilor, au luat parte și ministrul educației, Cristian Adomniței, directoarea departamentului pentru educație preuniversitară, Liliana Preoteasa și rectorul Universității din București, Ioan Pânzaru.