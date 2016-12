Larry King, acuzat că a primit 225.000 de dolari pentru un interviu cu un fost premier pro-rus al Ucrainei

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Celebrul realizator tv american Larry King se afla in centrul unui scandal, fiind acuzat de Serhiy Leshchenko, actual parlamentar ucrainean si fost jurnalist de investigatie, ca ar fi acceptat sa primeasca, in anul 2011, 225.000 de dolari (echivalentul a 173.000 de euro) pentru un interviu cu premierul pro-rus de la acea vreme al Ucrainei, Mykola Azarov, scrie The Guardian.Mykola Azarov este un fost prim-ministru al Ucrainei in Guvernul numit de fostul presedinte pro-rus Viktor Ianukovici, a fost un aliat important al acestuia si este acuzat acum de procurorii ucraineni de numeroase fapte de coruptie.El a fost descris de Larry King drept "o persoana simpla si sincera cu o cunoastere profunda a afacerilor mondiale".Serhiy Leshchenko, in prezent parlamentar ucrainean, fost jurnalist de investigatie, a prezentat vineri date referitoare la presupuse plati secrete facute de fostul partid de guvernamant de la Kiev catre SUA, cu scopul de a influenta opinia publica de peste ocean si de a devia criticile la adresa lui Viktor Ianukovici, presedinte pro-rus la acea vreme.Interviul lui Larry King cu Mykola Azarov a fost realizat in noiembrie 2011, cand realizatorul tv american a calatorit la Kiev special pentru acest lucru, si a fost difuzat de postul national de televiziune din Ucraina.Dupa interviu, Larry King l-a comparat pe Mykola Azarov cu fostul presedinte american Jimmy Carter: "I-am spus sotiei mele ca ar fi fost un politician american de succes. Seamana putin cu Jimmy Carter. Arata bine si este placut sa discuti cu el."