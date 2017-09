Lady Gaga a anunțat că suferă de o boală incurabilă

Ştire online publicată Miercuri, 13 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

La scurt timp după ce a anunțat că va face o pauză în cariera muzicală, Lady Gaga a confirmat faptul că suferă de o boală gravă care îi provoacă dureri groaznice în tot corpul.Artista s-a confesat în documentarul Gaga: Five Feet Two că suferă de fibromialgie și a împărătășit cu fanii pe Twitter mai multe remedii pe care le-a încercat. ”Vreau să ajut la creșterea gradului de conștientizare și la conectarea celor care o au. Putem toți să împărtășim ceea ce ne ajută/doare”, a scris vedeta pe contul de Twitter, citată de BBC News.Este prima dată când vedeta vorbește despre boala de care suferă și cum aceasta i-a afectat viața. Fibromialgia afectează mușchii și poate provoca dureri groaznice, oboseală cronică și probleme cu memoria. Nu exista tratament care să vindece boala, scopul acestuia fiind reducerea simptomelor.Zvonurile legate de boala artistei au apărut anul trecut când vedeta a postat pe Instagram o poză în care menționa durerile de care suferă.Documentarul „Gaga: Five Foot Two“ a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Toronto și va putea fi vizionat și pe Netflix, începând cu data de 22 septembrie. Documentarul regizat de Chris Moukarbel dezvăluie și detalii despre viața personală, precum problemele de sănătate cu care se confruntă cântăreața și despărțirea de fostul iubit.Vedeta americană a anunțat la începutul lunii septembrie că își va suspenda cariera artistică în luna decembrie, la finalul turneului ei mondial, "Joanne", care are același nume cu titlul celui mai recent album de studio al său, dedicat unei mătuși pe linie paternă, care a murit la vârsta de 19 ani.