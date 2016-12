La trei ani de la accidentul în care a murit liderul PNL, Gabriel Căciuloiu, magistraţii nu au niciun vinovat

Tergiversări în proces

La trei ani de la accidentul în care a murit liderul PNL, Gabriel Căciuloiu, magistrații nu au niciun vinovat

Procesul în care este judecat tânărul care a produs accidentul rutier în care și-a pierdut viața fostul lider PNL Constanța, Gabriel Căciuloiu, și alte două persoane, este tergiversat pe rolul Judecătorie Constanța de doi ani de zile. La trei ani de la producerea tragediei, încă nu s-a dat niciun verdict, nici măcar la instanța de fond, cu atât mai puțin o decizie definitivă în care cel vinovat să răspundă în fața legii. Procesul în care inculpat este Louis Ovidiu Adrian Crețu se află pe rolul Judecătoriei Constanța din anul 2007, un an de zile, dosarul stând pe masa procurorilor. De când a fost trimis în instanță, în cadrul procesului se tot audiază martori, se fac expertize și contraexpertize cu privire la pro-ducerea accidentului. De asemenea, de multe ori, procesul s-a tot amânat pe baza unor vicii de procedură sau prin anumite „chichițe” avocățești. Louis Ovidiu Adrian Crețu, în vârstă de 36 de ani, este acuzat de ucidere din culpă. Inițial, el a fost arestat, dar a fost pus în libertate după ce magistrații au admis cererea de liberare provizorie sub control judiciar. În noaptea de 7 spre 8 ianuarie 2006, Crețu se afla la volanul unui autoturism Mercedes și circula din direcția Ovidiu către Constanța, pe prima bandă a arterei rutiere. Încercând să evite un grup de pietoni, conducătorul Mercedesului a tras brusc de volan, a intrat pe banda a doua și s-a izbit de un autoturism marca Citroen. La rândul său, conducătorul mașinii Citroen, Ștefăniță Daniel Ion, a intrat pe contrasens și s-a izbit de un autoturism Toyota Land Cruiser, la volanul căruia se afla Andreea Căciuloiu, soția liderului PNL Constanța, Gabriel Căciuloiu. În urma impactului, președintele organizației municipale PNL, Gabriel Căciuloiu, de 39 de ani, pasager al Toyotei, a murit pe loc. De asemenea, șoferul și pasagerul din Citroen, Daniel Ion Ștefăniță și Meri Pasata, de 31 de ani, și-au pierdut viețile. Andreea Căciuloiu a fost transportată în stare gravă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după o intervenție de peste o oră a unui echipaj de la descarcerare, sosit la fața locului pentru eliberarea victimelor din cele două mașini. Ea a suferit o fractură de bazin și o fractură costală și a necesitat luni de tratament pentru a-și reveni. La fața locului, la aproximativ 100 m în afara părții carosabile, pe partea dreaptă, pe sensul de mers către Constanța, a fost găsit răsturnat autoturismul Mercedes, al cărui conducător auto nu a fost găsit la locul accidentului. Louis Ovidiu Adrian Crețu a fugit de la locul accidentului în loc să acorde primul ajutor victimelor. Cu toate acestea, el a fost prins, la câteva ore de la producerea tragicului eveniment, în municipiul Constanța. Potrivit declarațiilor date de polițiști la acea vreme, Crețu avea permisul de conducere suspendat și inițial a negat comiterea faptei, susținând că la volanul mașinii se afla în acel moment soția sa. Oamenii legii au mai spus că tânărul era sub influența băuturilor alcoolice în momentul în care șofa. Pus în fața probelor, bărbatul a recunoscut fapta și a spus că-i pare rău pentru cele întâmplate. Următorul termen de judecată în acest proces a fost stabilit la data de 24 aprilie.