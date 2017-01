La Pediatrie, copiii dorm pe picioarele mămicilor

Preocuparea pentru bunăstarea copiilor ar trebui să fie de căpătâi, atât pentru părinți, cât și pentru autoritățile cu responsabilități în domeniu. Cu toate acestea, situația din Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța ilustrează cu totul altceva: micuții bolnavi își împart pătuțurile cu mămicile care i-au însoțit în spital, specialiștii sunt în număr redus, iar aparatura este învechită. Cauza problemelor este deja veșnica lipsă a fondurilor. Medicii pediatri consideră că o soluție viabilă pentru a îndrepta starea de fapt este înființarea unui spital pentru copii, dar discuțiile care se poartă de 30 de ani au rămas, până în prezent, fără finalitate. A-i oferi copilului bolnav îngrijirea medicală necesară se poate asemăna, la Constanța, cu participarea - fără voie! - la o veritabilă ruletă rusească: ori se vindecă ori se pricopsește cu alte afecțiuni, mai mult sau mai puțin grave. Deficiențe privind modul de supraveghere medicală a copiilor pot fi constatate încă de la intrarea în Primiri Urgențe Pediatrie - aspect asupra căruia atrag atenția tocmai medicii pediatri. Urgența ar trebui să aibă izolator „Unitatea Primiri Urgențe Copii este total improprie ca spațiu. Sunt două cabinete, cu o sală de așteptare între ele, dar ar trebui să existe și o triere a cazurilor, un izolator, în care să fie ținuți copiii care vin cu stări febrile, cei care sunt suspecți de o boală contagioasă”, ne-a declarat dr. Valeria Stroia, șef Secție Pediatrie 2 din cadrul SCJU Constanța. În curând va fi finalizată reabilitarea Unității de Primiri Urgențe (UPU) a spitalului, dar starea Urgenței pentru minori nu se va schimba. Și asta pentru că, după cum ne-a declarat conducerea SCJU Constanța, în noua structură a UPU nu a fost prevăzut și un sector pentru cei mici. Ajungând în secțiile de pediatrie, părinții se confruntă cu un alt neajuns: spațiul neîncăpător pentru a asigura chiar un minim de confort micuților supuși tratamentelor. Din acest motiv, mămicile ai căror copii cu vârste sub trei ani, dar și cele care aleg să rămână alături de odrasle în spital se văd nevoite să împartă patul cu minorii suferinzi. „Patul este mic, dar nu avem ce face. Pe el îl adorm pe picioare, iar eu stau cum pot”, povestește o mămică internată cu fiul ei în Secția Pediatrie 2. La rândul lor, medicii pediatri admit faptul că lipsa spațiului ridică reale probleme. Înainte de 1990, mămicile care se internau în spital alături de copii aveau la dispoziție un salon de 40 de paturi. Necesitatea a impus însă, spun pediatrii, desființarea salonului respectiv și transformarea lui în bloc operator - întrebuințare pe care o are și în prezent. Mamele mai au la dispoziție, conform împărțelii făcute pe hârtie, 20 de paturi. Numărul este insuficient, atrag atenția medicii. „Sunt zile când avem aproape la fel de multe mame ca și copii. De exemplu, pe 16 februarie au fost internați 91 de copii și 80 de mame. În general, numărul mamelor internate oscilează între 40 - 60", a subliniat dr. Stroia. Mai mult, medicii spun că secțiile sunt aglomerate și din cauza insistenței părinților de a rămâne alături de copiii lor pe perioada spitalizării, deși aceștia au vârste care le permit să nu mai fie însoțiți. „Au fost cazuri când copiii aveau deja 10 ani, dar părinții au insistat să stea cu ei în spital”, a arătat medicul pediatru. Specialiștii, numărați pe degete Nici asigurarea îngrijirii medicale corespunzătoare nu este lipsită de neajunsuri: specialiștii sunt puțini, iar aparatura uzată moral și fizic. „La nivelul SCJU Constanța este un medic de onco-hematologie pediatrică, un medic diabetolog, dar nu avem niciun medic neurolog pediatru. Sunt doi medici, care se specializează la București. De asemenea, este un medic de cardiologie pediatrică”, a precizat dr. Bogdan Câmpineanu, director medical al SCJU Constanța. Deși nevoia de specialiști este stringentă, medicii nu se înghesuie să urmeze specializările respective, căci, după cum au arătat reprezentanții unității spitalicești, se pot realiza doar în Capitală. La capitolul aparatură, conducerea spitalului arată că s-au făcut investiții, dar nu suficiente. Se impune, în mod special, achiziționarea unor aparate de imagistică pediatrică pentru radiologia convențională, dar și un aparat de ventilație și asistare a copilului în timpul tomografiei. O soluție pentru remedierea acestor deficiențe ar fi înființarea unui spital de copii - propunere pe care medicii pediatri constănțeni au tot pus-o în discuție de aproape 30 de ani, după cum susțin. Cu toate acestea, până în prezent, ideea este tot la stadiul de … proiect. „Constanța este al doilea oraș al României și singurul oraș mare care nu are spital de copii. Se impune înființarea unei astfel de unități, cu secții de chirurgie, ortopedie, ORL, ambulator dotat cu medici de profil”, a arătat dr. Stroia. În prezent, copiii diagnosticați cu diabet și boli de nutriție au la dispoziție cinci paturi, iar onco-hematologia - 10 paturi.