La început a fost cutia

Deci… Deci e greu să începi un articol despre o cutie. Însă nu orice fel de cutie, ci una care își depășește statutul de obiect de depozitare și se transformă într-un obiect decorativ senzațional. Pe scurt, din rumegușul care este oul se face larva de carton. Iar din cutia-crisalidă apare fluturele artistic. Cutiile moderne se găsesc într-o multitudine de forme și culori, putând avea dungi, floricele, modele stilizate sau imagini pictate manual. Nu vă închipuiți că termenul „cutie” se folosește acum pentru a defini un obiect inventat de fengșuiști. Nu. Este vorba de aceeași cutie - obiect de lemn, de metal, de carton, în formă de cub, de paralelipiped, gol în interior, în care se păstrează sau care protejează diverse lucruri (www.dexonline.ro). Doar că nu mai este vorba de cutia pur funcțională, în care arunci poze, șuruburi și cabluri. Pentru fiecare stil folosit la amenajarea interioară a unei locuințe există o cutie. Cele utilizate la depozitarea hainelor pot fi din lemn, cu un aspect modern. Pot fi însă și în stil „cufăr”. Cine trăiește într-o casă rustică poate alege o cutie din bambus, ratan, răchită sau iarbă de mare (!!!), căptușită cu materiale textile asortate. În plus, cutia anului 2008 este multifuncțională. Dacă are capac și rotile, se transformă oricând într-o măsuță de cafea sau într-un taburet. Transformers FTW! (n.r. – FTW: for the win, adică „super tare”) Cel mai amuzant aspect al cutiei este însă prețul. Oamenii simpli folosesc cutiile de la sandale, televizoare sau plăci video și DVD-Writere. Cei șmecheri își cumpără cutii de 1.500 lei. Chiar dacă râd și vânzătorii de idioțenia lor, asta nu schimbă cu nimic faptul că au o CUTIE de 1.500 lei. Există însă și un principiu de bază al cutiei. Țineți minte: „Orice obiect aruncat pe masă sau pe vreun raft poate sta mai bine într-o cutie”. Iar dacă ai o cutie din plastic transparent, atunci poți să vezi rapid ceea ce cauți, fie că e vorba de hainele de acasă, de accesoriile hi-tech din living sau de dosarele din birou. Experții în cutii, care chiar există și câștigă bani din asta, spun că cel mai important este ca oamenii să fie creativi, atunci când vine vorba de alegerea și așezarea cutiei. Adică nu e bine să pui trei cutii verzi, de aceeași mărime, una lângă alta. Trebuie să fie o cutie neagră, una roșie și una albă, una pătrată, una dreptunghiulară și una hexagonală. Ca orice articol fengșuist care se respectă, și acesta conține un paragraf dedicat camerei copilului. Ei bine, la copil în cameră să potrivesc cutiile vopsite în culori… vesele! De-a dreptul surprinzător. Totuși, este indicat ca marginile cutiilor să fie rotunjite, pentru a evita eventuale accidente.