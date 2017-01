Psihologul te ajută

La 11 ani, îndrăgostită lulea!

Cazul fetiței de 11 ani din județul Neamț, care a rămas gravidă în urma unui viol, nu numai că a șocat o lume întreagă, dar are și victimele lui colaterale. Mulți părinți, speriați de această „grozăvie”, consideră că pentru a nu le scăpa nimic din „agenda zilnică” a copiilor trebuie să-i țină legați de ei. Pentru că a avut… ghinionul ca relația cu mama ei să fi fost, dintotdeauna, foarte încordată, Grațiela V. Miron, la rândul ei mamă a unei fetițe în vârstă de 11 ani, și-a dorit foarte mult ca ea să fie „un altfel de părinte”. Cel puțin până acum și-a respectat promisiunea, astfel că motto-ul relației dintre cele două a rămas dragostea și sinceritatea. „Am făcut tot ce am putut pentru ca fetița mea să înțeleagă că frământările, problemele ei sunt și ale mele și că nimic nu contează mai mult în viață decât iubirea de oameni. Așa se face că, recent, deși nu a împlinit încă 11 ani, fetița m-a anunțat, radiind de bucurie, că e foarte îndrăgostită de un coleg de școală. Dacă nu m-ar fi cutremurat cazul recent al fetiței de exact vârsta fiicei mele, care a fost violată și a rămas gravidă, poate că aș fi zis că e un lucru bun. Îmi aduc aminte că eu n-am avut permisiunea să mă îndrăgostesc decât după ce am făcut majoratul, motiv pentru care nu aveam voie să merg la nici un fel de petrecere. Acum, parcă am dat și eu în boala mamei mele și, deși i-am plătit biletul pentru o tabără la munte, m-am hotărât să nu-i mai dau voie să plece de acasă fără mine nicăieri, deși n-am avut curajul să-i spun despre această hotărâre. Nu mai știu ce este cu mine, am început să-mi terorizez copila, mi-e teamă ca nu cumva, din cauza schimbării mele, să nu mai fie așa de sinceră cu mine ca până acum, mai ales că, îndrăgostită cum este, mi-a cerut sfaturi, iar eu m-am blocat și am rugat-o să-mi dea un termen de gândire. Vă dați seama că am nevoie de ajutorul unui specialist, pe care sper să-l obțin cu ajutorul dumneavoastră, lucru pentru care vă mulțumesc din suflet, căci nu prea știu cum să mă port cu ea în continuare”. Esențială este tot sinceritatea Pentru efortul de a avea o relație atât de deschisă și caldă cu fiica dumneavoastră, psihologul Speranța Băcana vă felicită. Tocmai de aceea, recomandarea specialistei este să fiți și în continuare la fel de aproape de fetiță, pentru ca și ea, la rândul ei, să vă împărtățească ceea ce simte, fără absolut nici o reținere. Procedând astfel, nu veți fi nevoită să vă spionați copilul și nici s-o lipsiți de bucuria de a pleca într-o tabără, alături de colegii ei. Referitor la așteptările fetiței dumneavoastră de la băiețelul de care spune că s-a îndrăgostit, nu le puteți afla, în principal, decât de la ea. Extrem de important este să aveți în vedere că, la această vârstă, astfel de așteptări ar trebui să vizeze numai și numai o prietenie adevărată, poate o prăjitură la cofetărie, o plimbare prin parc, vizionarea unui film sau a unei piese de teatru, preocupări potrivite acestei vârste și nimic altceva. Educația sexuală abordată cu seriozitate Creșterea numărului de nașteri în rândul minorelor ar trebui să fie un puternic semnal de alarmă, în egală măsură pentru instituțiile responsabile cu educația în rândul tinerilor, cât și pentru părinți. Printr-o informare clară a tinerilor, situațiile de viață dramatice ale copiilor care dau naștere altor copii ar putea fi evitate. Tocmai de aceea, specialista vă recomandă să lăsați pudoarea la o parte și să comunicați deschis și, mai ales, la timp, cu copiii dumneavoastră și pe teme sexuale.