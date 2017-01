Kosovo - butoiul cu pulbere al Balcanilor

Ştire online publicată Marţi, 19 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

România își menține poziția pe tema Kosovo Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, la începutul consultărilor cu partidele pe tema Kosovo, că mandatul delegației României la CAGRE este că în declarația finală nu se poate lua notă de independența provinciei, ci că fiecare stat trebuie să aibă libertatea de a recunoaște sau nu noul stat. Lideri ai tuturor partidelor s-au prezentat, ieri, la Cotroceni, la consultările inițiate de șeful statului pe tema Kosovo. Astfel, din partea UDMR a participat Marko Bela și Kelemen Hunor, din partea PSD Mircea Geoană și Titus Corlățean, din partea PNL Crin Antonescu și Puiu Hașotti, din partea PD-L Emil Boc și Gheorghe Flutur, iar din partea PRM Corneliu Vadim Tudor, Lucian Bolcaș și Ilie Ilașcu, precum și liderul minorităților Varujan Pambuccian. La discuții a fost prezent și premierul Călin Popescu Tăriceanu. În debutul discuției, șeful statului i-a anunțat pe participanți că poziția exprimată de România pe tema Kosovo rămâne neschimbată, scopul întâlnirii fiind acela de a-i informa cu privire la mandatul pe care îl are delegația României care se află în acest moment la Bruxelles, la CAGRE, și la poziția țării noastre față de eventuala declarație comună. Liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, i-a solicitat ieri premierului Tăriceanu „să dea afară, imediat, din Guvern” UDMR, pentru că „atentează la siguranța națională și la integritatea teritorială a României“, în caz contrar va fi acuzat de trădare și adus în fața justiției. Țările membre UE au libertateasă se pronunțe în ceea ce privește independența Kosovo Fiecare țară membră a Uniunii Europene „va decide, potrivit practicilor sale naționale și reglementărilor sale juridice” dacă recunoaște sau nu independența Kosovo, au convenit luni miniștrii europeni de externe, potrivit proiectului de declarație comună obținut de AFP. Declarația ar trebui să permită mai multor țări membre - printre care Franța, Germania, Marea Britanie și Italia - să își anunțe intenția de a recunoaște noul stat. Declarațiile lor vor interveni aproape în același timp cu recunoașterea americană, așteptată foarte curând, după ce președintele George Bush a declarat că populația kosovară este „acum independentă”. Subliniind că alegerea de a recunoaște sau nu noul stat revine fiecărui stat membru, UE permite astfel celor șase țări despre care se știe că sunt ostile independenței Kosovo - Cipru, Spania, Grecia, Bulgaria, România și Slovacia - libertatea de a nu o aproba. Proiectul de declarație condamnă „recentele acte de violență” comise în Kosovo și Serbia împotriva misiunilor diplomatice europene și cere autorităților să asigure securitatea cetățenilor europeni. Italia susține și ea independența Kosovo Italia are intenția să recunoască independența statului Kosovo, care și-a declarat independența duminică, a anunțat luni ministrul italian de externe Massimo D’Alema, citat de AFP. Anterior, Franța își anunțase intenția de recunoaște noul microstat din Balcani, iar ministrul britanic de externe anunțase că guvernul țării sale a decis să recunoască independența Kosovo. Anunțurile au fost făcute la Bruxelles, după reuniunea miniștrilor de externe europeni destinată să definească o poziție europeană comună față de situația din Kosovo. Declarația permite statelor membre care și-au exprimat opoziția față de independența Kosovo, printre care România, să nu recunoască noul stat. Franța spune „da” independenței Kosovo Franța „are intenția de a recunoaște Kosovo”, care și-a declarat independența duminică, a declarat ieri la Bruxelles ministrul de externe francez Bernard Kouchner, citat de AFP. Franța este astfel prima mare țară europeană care își anunță intenția de recunoaște noul microstat din Balcani. „Președintele Nicolas Sarkozy i s-a adresat în scris în acest sens președintelui kosovar. Scrisoarea va pleca în această seară”, a adăugat ministrul francez. Kouchner a făcut anunțul la Bruxelles, după reuniunea miniștrilor de externe europeni destinată să definească o poziție europeană comună față de situația din Kosovo. Moldova: Independența Kosovo, „un factor de destabilizare politică” Republica Moldova a apreciat ieri că proclamarea independenței Kosovo este „un factor de destabilizare în Europa”, într-o declarație a Guvernului publicată pe site-ul său. Declarația de independență a Kosovo și eventuala susținere a acestei decizii de către unele state membre ONU generează o profundă îngrijorare în R. Moldova, potrivit declarației Guvernului de la Chișinău. Deși Kosovo este un caz unic, soluția aleasă reprezintă „nu numai o violare a integrității teritoriale a Republicii Serbia, ci și un factor serios de destabilizare în Europa, un stimulent periculos pentru activizarea mediului separatist în toate zonele de conflict”, arată Guvernul moldovean. Guvernul Republicii Moldova a anunțat că va continua să ia poziții față de evenimentele din Kosovo bazându-se în exclusivitate pe poziția Serbiei, stat recunoscut internațional, prevederile acordului de la Helsinki, statutul ONU și principiile de drept internațional. Republica Moldova se confruntă cu propriul separatism, Transnistria proclamându-și și ea independența, deși fără a obține recunoaștere internațională. Serbia anunță că va bloca accesul Kosovo la organizațiile internaționale Serbia va împiedica aderarea Kosovo la organizațiile internaționale, mai ales ONU și OSCE, și va face uz de „toate mijloacele diplomatice” pentru blocarea recunoașterii internaționale a Kosovo, a declarat, ieri, ministrul sârb de externe, relatează AFP. „Atât timp cât Serbia va fi membră a ONU, a OSCE, a Consiliului Europei, statul autoproclamat Kosovo nu va avea acces la aceste instituții”, a spus Vuk Jeremici. Serbia va face uz de „toate mijloacele diplomatice pentru a bloca recunoașterea Kosovo”, a subliniat el. Jeremici a spus că Serbia a cerut deja pentru ieri o ședință OSCE și o sesiune ministerială a Consiliului Europei pentru marți. Imediat după proclamarea independenței Kosovo, preșe-dintele și premierul sârb au spus că „Serbia nu va recunoaște niciodată un Kosovo independent”. Bush: Poporul kosovar este independent Președintele american George W. Bush a declarat ieri că poporul din Kosovo este independent, dar a evitat să exprime oficial recunoașterea independenței teritoriului, precizează Reuters. „Vom urmări cum se desfășoară evenimentele azi”, a declarat președintele american într-un interviu transmis în direct de la Arusha, în Tanzania, de televiziunea NBC. „Kosovarii sunt acum independenți. Este pentru ceea ce am pledat împreună cu guvernul meu”, a spus Bush. Potrivit AFP, șeful Casei Albe a adăugat că recunoașterea oficială a Kosovo ca stat de către Statele Unite ar urma recomandările din planul Ahtisaari susținut de ONU. Președintele american se află în Tanzania, în cadrul unui turneu african ce va dura o săptămână. Manifestații împotriva Kosovo Peste 5.000 de persoane, printre care numeroși studenți, au manifestat ieri în centrul Belgradului împotriva independenței Kosovo, transmite AFP. „Kosovo este Serbia”, „Ridică-te, Serbia”, „Kosovo va rămâne al nostru”, „Kosovo este inima Serbiei”, au scandat manifestanții, care aveau drapele sârbe. Studenții au răspuns apelului colegilor lor de la Facultatea de Drept, dar printre manifestanți puteau fi văzute și grupuri de suporteri ai echipelor de fotbal. Manifestații au avut loc ieri și în Kosovo, în numeroase localități unde sârbii sunt majoritari. „Kosovo este Serbia pentru totdeauna”, „Kosovo nu are preț”, au scandat manifestanții la Kosovska Mitrovița, oraș divizat etnic din nordul Kosovo. Furia sârbilor s-a făcut simțită și la Banja Luka, capitala sârbilor din Bosnia, unde mai multe mii de tineri sârbi au manifestat scandând „Europa, respectă legile internaționale” și „Nu dăm Kosovo”.