Justin Timberlake va cânta la Eurovision

Ştire online publicată Miercuri, 11 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Justin Timberlake va face atmosferă sâmbătă, pe scena de la Eurovision, unde va cânta ultimul său hit, "Can’t Stop the Feeling", în intervalul de pauză în care publicul din toate țările europene își va vota favoriții, relatează The Guardian.Unul dintre producătorii show-ului pentru competiția Eurovision, Sven Stojanovic a declarat că "e o oportunitatate fantastică pentru noi că Justin Timberlake vine împreună cu formația sa să cânte la gala Eurovision de sâmbătă", scrie realitatea.net."Momentul va fi foarte special. Compozitorii suedezi Max Martin și Shellback au scris și s-au ocupat de producția piesei "Can’t Stop the Feeling" în colaborare cu Justin.", a adăugat Sven Stojanovic.Spectacolul pe care-l va prezenta Justin Timberlake la Eurovision va fi, cu siguranță, pe gustul telespectatorilor americani. Pentru prima dată, anul acesta, competiția muzicală Eurovision va fi difuzată și în SUA. Piesa "Can’t Stop the Feeling" va figura pe colona sonoră a animației "Trolls", produsă de compania Dreamworks și este primul proiect muzical al lui Justin după trei ani în care nu a lansat nicio melodie.