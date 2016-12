Jurnalistul care a supravieţuit atacului de la Charlie Hebdo: "Am văzut oroare"

Jurnalistul care a supraviețuit atacului de la Charlie Hebdo: "Am văzut oroare"

Ştire online publicată Vineri, 09 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Unul dintre jurnaliștii care au supraviețuit atacului de la sediul din Paris al săptămânalului satiric francez Charlie Hebdo a povestit clipele de groază prin care a trecut, conform AFP, scrie click.ro."Ei au tras în toți, pur și simplu", a relatat el pentru postul de radio France Info, dezmințind informația potrivit căreia atacatorii au cerut identitatea persoanelor pe care intenționau să le împuște."Am văzut un bărbat purtând cagulă, am văzut mult sânge, am văzut jumătate din redacție la pământ. Încă mă întreb cum am putut să scap", a explicat el, rezumându-și relatarea la trei cuvinte: "Am văzut oroare"."Eram la încheierea ședinței de sumar în timp ce pe neașteptate s-au auzit câteva petarde, după care s-a deschis ușa. Un tip a apărut strigând Allah Akbar", și-a amintit el cu emoție."Părea asemeni unui tip din GIGN sau Raid (unitățile de elită ale jandarmeriei și poliției), purta cagulă, era îmbrăcat în negru, avea o armă pe care o ținea cu ambele mâini și a tras, și apoi miros de praf de pușcă, și cu noroc am reușit să mă arunc după o masă într-un colț. Am scăpat din câmpul său vizual (...) în timp ce colegii de la jurnal au căzut", a mai spus el."Totul a decurs repede (...). Nimeni din această mică echipă de supraviețuitori încă nu a înțeles ce s-a întâmplat de fapt", a afirmat jurnalistul."Îi vedeam pe ceilalți la pământ, (auzeam) zgomotul exploziilor și apoi o liniște bruscă. Ne-am grăbit spre răniți, am ținut mâna webmasterului nostru", aflat în continuare în stare gravă, a continuat el.