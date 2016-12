Jurnalişti CNN, arestaţi

Jurnaliști CNN, arestați

Ştire online publicată Vineri, 28 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Doi jurnaliști de la postul CNN au fost arestați pentru că au încercat să înșele vigilența serviciului de securitate de la World Trade Center din New York, marți, pentru a scrie un articol despre recentele lacune ale sistemului care asigură paza clădirii.Yon Pomrenze, în vârstă de 35 de ani, și Connor Fieldman Boals, în vârstă de 26 de ani, au încercat mai întâi să intre pe ușa principală a clădirii - aflată încă în construcție -, potrivit unui raport al Poliției newyorkeze. Unul ținea în mână o cameră video, iar altul avea o cameră video atașată cu o curea în zona gâtului, scrie Mediafax.ro.Cei doi bărbați, producători la CNN, doreau să obțină imagini filmate pentru un reportaj despre recentele lacune de securitate de la World Trade Center, a precizat purtătorul de cuvânt al postului american.Autoritățile din New York au cheltuit câteva milioane de dolari pe măsurile de securitate de la World Trade Center, care va fi inaugurat în a doua jumătate a acestui an, pe locul în care s-au aflat Twin Towers (Turnurile gemene), distruse în atentatul de pe 11 septembrie 2001.