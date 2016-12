Julian Assange, extrădat în Suedia

Ştire online publicată Joi, 31 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, poate fi extrădat în Suedia, la cererea acestui stat, într-un dosar de viol și de agresiuni sexuale, a decis, ieri, Curtea Supremă de Justiție de la Londra, informează agențiile internaționale de presă.Cu cinci voturi „pentru” și două „împotrivă”, Curtea Supremă a respins recursul apărării lui Assange, întrucât consideră că cererea auto-rităților suedeze este în concordanță cu prevederile legale și ziaristul poate fi extrădat în următoarele zile.Julian Assange, care are naționalitate australiană, este arestat la domiciliu în Marea Britanie și a încercat să evite o extrădare către Suedia, temându-se și de o posibilă predare a sa către autoritățile americane, deranjate de publicarea a numeroase documente confidențiale pe site-ul Wikileaks.Assange mai are acum o singură cale de atac, și anume apelul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg.„Este un coșmar, deoarece știm că nu este în siguranță și că cele mai mari guverne ale lumii vor să pună mâna pe el”, a declarat mama fondatorul WikiLeaks, Christine Assange, pentru postul de televiziune australian Seven.v v vDe când a fost arestat, în decembrie 2010, la Londra, și consemnat la domiciliu în Marea Britanie, australianul a încercat toate mijloacele pentru a scăpa de mandatul de arestare din Suedia într-un caz de viol și agresiune sexuală, în care își afirmă nevinovăția.Susținătorii lui Assange afirmă că australianul este victima unui complot, ca răzbunare față de publicarea de către WikiLeaks, în 2010, a mii de documente confidențiale care au făcut să tremure Washingonul și diplomația mondială. Ei se tem, de asemenea, că plecarea sa către Suedia nu ar fi decât preludiul unei extrădări ulterioare către Statele Unite.Ministrul australian de Externe, Bob Carr, a dat asigurări, ieri, că nu există indiciu cu privire la o eventuală cerere a Statelor Unite de extrădare a lui Assange.„Nu am văzut nicio dovadă cu privire la existența unei astfel de cereri”, a declarat Bob Carr.