„Jucătorii să fie disperaţi după victorie!“

Selecționerul Victor Pițurcă știe cum poate fi bătută Serbia:

„Jucătorii să fie disperați după victorie!“

Selecționerul Victor Pițurcă cunoaște „rețeta” succesului pentru meciul cu Serbia. Tricolorii vor câștiga doar dacă se vor autodepăși și vor fi disperați după victorie. Naționala a venit, ieri, la Constanța și a intrat deja în programul de pregătire. Pentru partida cu plavii, Victor Pițurcă nu are decât varianta victoriei, o remiză sau un eventual eșec putând însemna ieșirea din cursa pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2010. „Ne așteaptă două meciuri extrem de importante și sper ca România să treacă bine peste ele. Jocul cu Serbia este foarte greu, dar cred în jucătorii convocați și am speranța că vom învinge. Sper ca băieții care intră în teren să fie disperați, să alerge, să dea tot în teren, să fie agresivi, totul într-un mod pozitiv. Vom încerca încă de la început să punem presiune pe sârbi, să vedem dacă vom și putea”, a declarat Pițurcă, ieri, la reunirea lotului. Tehnicianul este de părere că sârbii formează o echipă foarte puternică, dar, ca orice formație, are unele slăbiciuni, pe care tricolorii le pot specula. „Sunt foarte buni la fazele fixe, spre deosebire de noi, care suntem labili la aceste acțiuni. Vom lua măsuri nu numai la Zigic, dar și la Ivanovic, care mi se pare cel mai periculos, și Vidic. În apărare au unele probleme, dar să vedem care vor fi fundașii centrali în acest meci. Cine va greși mai puțin va câștiga”, a explicat selecționerul. Pițurcă spune că jucătorii convocați pentru meciurile cu Serbia și Austria sunt cei mai buni pe care îi putea chema în acest moment, dar, mai ales, cei mai în formă: „Nu mă mai gândesc la cei accidentați, asta e situația și nu avem ce face. Forma sportivă a unei echipe nu are legătură cu jucătorii convocați. Aș fi putut să îl mai chem pe Lazăr, dar pe postul lui sunt Ovidiu Petre și Codrea. Un selecționer trebuie să se ghideze, însă, după mai multe aspecte, pentru că, atunci când te întâlnești cu Vidic și Stankovic, nu mai reacționezi la fel ca în Liga I”. Max Nicu, șanse mari de a juca împotriva Serbiei Referitor la debutantul Maximilian Nicu, selecționerul a precizat că este un jucător liniștit, care își face bine treaba, însă trebuie lăsat în pace, pentru că se pune prea multă presiune pe el. Pițurcă a spus că, în zilele următoare, îl va testa pe mijlocașul Herthei Berlin și speră ca acesta să intre cu Serbia, mai ales că poate juca pe toate posturile de la centrul terenului. Partida România - Serbia va avea loc pe 28 martie, de la ora 20.45, pe stadionul „Farul” din Constanța, iar jocul cu Austria se va disputa pe 1 aprilie, de la ora 21.30, la Klagenfurt. Ambele meciuri contează pentru Grupa a 7-a preliminară a Campionatului Mondial din Africa de Sud 2010.