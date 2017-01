Jucători ai Farului, puşi la colţ de Chiorcău şi Chiorpec, de la CSM Rm. Sărat

Jucători ai Farului, puși la colț de Chiorcău și Chiorpec, de la CSM Rm. Sărat

Aproape o echipă de la Farul a fost detașată, vineri, pentru a juca la formația secundă, FC Farul II, în partida pe care aceasta a susținut-o, acasă, contra echipei de pe locul doi al clasamentului, CSM Rm. Sărat. Pe teren însă, deziluzie, oaspeții s-au impus cu 4-2, după ce constănțenii au condus cu 2-0 în minutul 18. Vlas, L. Florea, Voiculeț, Larie, Pătrașcu, M. Nae, Șt. Ciobanu. Aceștia au fost „rechinii“ trimiși de antrenorii formației mari să joace vineri la Farul II. În plus, rezerva lui Vlas a fost Curcă, iar pe teren s-au aflat și alți jucători aflați, până nu demult, în cercul sau chiar la prima echipă, precum portughezul Paulo Monteiro, D. Florea, Fl. Neaga sau L. Mihai II. Prezenți la meci, antrenorul principal al Farului, Constantin Gache, secunzii săi, sau directorul tehnic Ion Marin nu au avut ce să vadă. Farul II a început bine, a condus cu 2-0 (Larie - min. 11: șut din careu, după un corner, Șt. Ciobanu - min. 18: cap spectaculos, din plonjon, la o centrare a lui D. Florea) și a avut o bară (Fl. Neaga) în minutul 41, la 2-1, dar nu a putut să țină scorul. CSM a redus din diferență până la pauză (Crețu - min. 27), iar în primul sfert de oră din partea secundă a dat lovitură după lovitură, profitând de căderea, de lipsa de reacție și de greșelile inexplicabile ale Farului II. Este adevărat, terenul a fost foarte greu, dar aceasta nu e o scuză. Pentru oaspeți nu a fost la fel? Jucători de Liga I au fost puși la colț de fotbaliști de Liga a III-a. CSM a marcat în 11 minute trei goluri (Ivan - min. 53, Costea - min. 59, Stan - min. 64), interval în care constănțenii nu au avut nicio ocazie. Fotbaliști precum Chiorcău și, mai apoi, Chiorpec au zburdat. CSM a dat și un gol, al patrulea, printr-un șut de la 30 m, la vinclu. Ce se întâmpla însă dacă intra și Ciulifică? Farul II s-a trezit cât de cât prin minutul 75, însă doar pentru că CSM, văzându-se cu sacii în căruță, s-a mulțumit să apere rezultatul. M. Nae (min. 74), Șt. Ciobanu (min. 82), Larie (min. 86) și Calagi (min. 88, bară) au ratat ocaziile sfârșitului de meci, însă partida era jucată de mult. FC Farul (antrenor, Lucian Marinof): Vlas - Călin, Monteiro, L. Florea, Țarălungă - Voiculeț, Larie, Pătrașcu, M. Nae (min. 83, Calagi) - Șt. Ciobanu (cpt.), D. Florea (min. 37, Fl. Neaga; min. 63, L. Mihai II) CSM (antrenor, Constantin Roșca): Sârbu - Tudose, C. Ciobanu, Roșu (cpt.), Ivan - Crețu, Stan (min. 90+1, Predoiu), Bodoc, Ghițulescu, Chiorcău (min. 58, Chiorpec) - Costea (min. 80, Nicoară) Dacă nu fac față la Liga a 3-a, cum vor să reușească la Liga 1? Antrenorul principal al Farului II, Lucian Marinof, și-a criticat, supărat, jucătorii, la final. „Am avut un început bun, jucătorii făcând față, până prin minutul 30, atât terenului greu, cât și adversarului. Felul în care au abordat repriza a doua este însă inexplicabil pentru mine. Am avut în echipă nouă jucători cu mare experiență, fotbaliști maturi, care au jucat atât timp în Divizia A, dar le-a pus probleme o echipă de Divizia C, care a marcat trei goluri în 12 minute. Sunt foarte supărat pe acești jucători. Probabil ei nu-și dau seama că dacă nu pot face față rigorilor Diviziei C, în Divizia A e mult mai greu. După minutul 30, am avut probleme de atitudine. Poate să fi fost și pe fond de oboseală, dar oricum e inexplicabil ce s-a întâm-plat”, a declarat Marinof.