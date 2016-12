Joe Biden, vizită în Ucraina pentru a exprima sprijinul Washingtonului

Ştire online publicată Duminică, 06 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele american Joe Biden este așteptat duminică seara la Kiev pentru a reafirma susținerea SUA pentru Ucraina în fața Rusiei, dar și pentru a o încuraja să-și dubleze eforturile în combaterea corupției care continuă să erodeze societatea, potrivit Agerpres.ro.Înaltul demnitar american urmează să se întâlnească luni cu președintele Petro Poroșenko și cu premierul Arseni Iațeniuk, în programul său figurând și un discurs în fața Parlamentului marți, în această a patra sa vizită în republica ex-sovietică după mișcarea de protest proeuropeană din Maidan care a dus la fuga președintelui prorus Viktor Ianukovici și la o criză fără precedent între Ucraina și Rusia vecină.Răvășită de un conflict cu separatiștii proruși care a făcut peste 8.000 de morți în estul țării, Ucraina se teme că sprijinul aliaților săi occidentali va slăbi, dat fiind că unii dintre ei caută să refacă dialogul cu Moscova pentru a rezolva conflictul sirian.Unul dintre principalele obiective ale vicepreședintelui american constă deci în a 'transmite un semnal puternic de susținere' guvernului ucrainean, a indicat joi un înalt responsabil al administrației americane sub acoperirea anonimatului.Responsabilul a denunțat o 'intervenție militară rusă continuă' în zona de război unde Rusia este acuzată de Kiev și de Occident că și-a desfășurat trupe și că îi sprijină militar pe insurgenți.Moscova, care a anexat peninsula ucraineană Crimeea în martie 2014, neagă vehement orice implicare militară alături de separatiști.'Chiar dacă o bună parte din atenția internațională a alunecat spre implicarea Rusiei în Siria, noi, SUA, nu am uitat Ucraina', a asigurat înaltul responsabil american. 'Ceea ce se petrece în Orientul Mijlociu nu a schimbat nici cu o iotă angajamentul nostru pentru poporul ucrainean', a adăugat el.Washingtonul a obținut asigurări din partea Uniunii Europene asupra menținerii sancțiunilor economice occidentale impuse în 2014 Rusiei pentru rolul său în criza din Ucraina până când Moscova își va respecta angajamentele asumate în procesul de pace în această țară și 'va obține ca separatiștii să facă la fel', a mai spus demnitarul.În pofida unei relative acalmii pe front din septembrie, reglementarea politică nu avansează și mulți ucraineni se tem că luptele se pot relua în orice moment.'Dacă cineva crede că Rusia s-a oprit și că războiul s-a terminat, îl asigurăm că nu este cazul', a lansat vineri premierul ucrainean Arseni Iațeniuk. Potrivit lui, Moscova încearcă să 'deturneze atenția' de la Ucraina pentru a putea 'să-și continue expansiunea'.Pe plan intern, Joe Biden urmează să se concentreze pe problemele luptei împotriva corupției.După aproape doi ani de la schimbarea regimului în Ucraina și în pofida promisiunilor noilor săi conducători, acest flagel continuă să cangreneze țara, sub perfuzia financiară a Occidentului, iar unii merg până acolo încât îi acuză pe Poroșenko și pe Iațeniuk că acoperă corupția apropiaților lor.Criticile cele mai virulente îl vizează pe procurorul general Viktor Șokin, considerat omul președintelui.Potrivit responsabilului american, Kievul trebuie să 'reformeze parchetul general cu scopul de a favoriza eforturile anticorupție în loc să le împiedice'.'Oboseala Occidentalilor în fața corupției ucrainene atinge un nivel critic', a scris în această săptămână pe Facebook deputatul proprezidențial Serghei Leșcenko.Autor al unor anchete remarcabile asupra corupției în țara sa, jurnalistul — în prezent tânăr parlamentar — tocmai s-a deplasat la Washington și a anunțat un 'duș rece pentru corupții aflați la putere' la Kiev cu ocazia vizitei lui Biden.Expertul politic Evgheni Magda avertizează împotriva așteptărilor prea optimiste de la această vizită. O 'implicare activă' a Washingtonului în problemele ucrainene exprimă mai degrabă incapacitatea conducătorilor naționali de a efectua reformele necesare fără presiune externă, subliniază el.