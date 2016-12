La Sala Sporturilor, turneu de handbal juniori II

Joacă pentru liceanul bolnav de la Colegiul „Mircea”

În acest final de săptămână, la Sala Sporturilor, are loc un nou turneu din Campionatul Național de handbal juniori II, Seria D, competiție organizată de CSS 1. Clubul gazdă are două echipe în concurs, una dintre acestea ocupând locul întâi. Meciurile se joacă sâmbătă, între orele 9-12, 16-19 și duminică, între orele 9-13. „Accesul suporterilor este liber. Am invitat elevi din școlile constănțene, dar și iubitori ai handbalului de toate vârstele. La intrarea în sală, va fi instalată o urnă, în care cei ce doresc pot face donații pentru un licean de la Colegiul Mircea, bolnav de cancer”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul adjunct al CSS 1 Constanța, prof. Mihail Făgărășan. Ultimul meci de handbal al săptămânii se va disputa duminică, de la ora 14, tot la Sala Sporturilor, între CSU Neptun și LPS Piatra Neamț, în Divizia A.