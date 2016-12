Jeremy Clarkson revine la BBC!

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jeremy Clarkson revine la BBC, pentru prima dată după ce a părăsit echipa "Top Gear". Acesta va fi gazda unei ediții a emisiunii "Have I Got News For You".Aceasta va fi prima apariție a lui Clarkson la postul de televiziune britanic, după ce a fost suspendat, iar ulterior concediat, de la „Top Gear”, scrie BBC News.BBC a anunțat, pe 25 martie 2015, că a decis să nu reînnoiască contractul lui Jeremy Clarkson pentru „Top Gear”, după ce starul acestui show fusese suspendat pe 10 martie, ca urmare a unei dispute violente a acestuia cu producătorul Oisin Tymon, scrie realitatea.net