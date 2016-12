Jean-Claude Juncker vrea continuarea negocierilor de aderare a Turciei la UE

Ştire online publicată Vineri, 05 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că respinge solicitarea Austriei de încheiere a negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Eurpeană, avertizând că acest lucru ar fi o eroare gravă, informează The Guardian online, potrivit romanialibera.ro.Demersurile Turciei de a se alătura Uniunii Europene au fost recent afectate de sugestia președintelui Recep Tayyp Erdogan că ar putea reintroduce pedeapsa cu moartea, după tentativa de lovitură de stat din data de 15 iulie.După ce Austria a propus încheierea negocierilor de aderare, Juncker a făcut apel la calm. “Dacă acum Turciei i se dă impresia că, indiferent de ce se întâmplă, UE nu este pregătită să o primească, atunci aș putea spune că aceasta este o greșeală gravă de politică externă", a declarat Juncker, pentru postul german de televiziune ARD.“Nu cred că ar fi de ajutor dacă am încheia în mod unilateral negocierile cu Turcia", a spus acesta, adăugând că asemenea decizii pot fi luate numai prin unanimitate."Nu văd această înclinație în rândul tuturor statelor membre în acest moment" de a încheia tratativele, a afirmat acesta.În același timp, Juncker a recunoscut că Turcia mai are de lucrat pentru a putea îndeplini condițiile de aderare stabilite de Blocul comunitar."Turcia nu poate fi membru al Uniunii Europene în starea sa actuală, și în special dacă decide, așa cum unii au avertizat, restabilirea pedepsei cu moartea. Acest lucru ar conduce la încheierea imediată a negocierilor", a subliniat acesta.Sugestia lui Erdogan că ar putea reinstitui pedeapsa capitală, precum și alte îngrijorări în privința respectării drepturilor omului, în contextul adoptării unor măsuri de represiune în urma tentativei de lovitură de stat, au tensionat relațiile dintre Turcia și Uniunea Europeană.