Jazz marca Harry Tavitian la Vama Veche

„Harry’s my name, Jazz is my game!” Acesta este motto-ul cu care maestrul Harry Tavitian se auto-definește pe blogul său. Tot în jurnalul online, artistul își invită fanii la Vama Veche, miercuri, 16 iulie, unde, alături de Cserey Csaba, va susține concertul „Școala Ardeleană versus Școala Dobrogeană”. „Confruntarea” va începe la ora 21.30 la terasa Papa la Șoni.