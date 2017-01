Jaroslaw Kaczynski: „O parte din mine a murit cu Lech“

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Candidatul la președinția poloneză Jaroslaw Kaczynski a acordat un interviu emoționant revistei „Gala”, chiar înaintea scrutinului de pe 20 iunie, în care își dezvăluie sentimentele față de moartea fratelui său geamăn, boala mamei lui și statutul său de burlac, relatează site-ul postului Radio Polonia, notează Mediafax. Jaroslaw Kaczynski a declarat pentru revista de celebrități cât de greu i-a fost să își piardă fratele geamăn, fostul președinte polonez Lech Kaczynski. „Deși Lech era fratele meu geamăn, nu am avut nicio premoniție despre moartea lui. Când am aflat, nu aveam timp de disperare. Mama mea era în spital, într-o stare foarte rea, și a trebuit să o protejez de veștile rele care ar fi putut s-o omoare”, a declarat el, admițând că a mințit-o în legătură cu absența fratelui său, de dragul sănătății acesteia. Liderul Partidului Lege și Justiție (PiS, de opoziție) a dezvăluit că cel mai dureros moment a fost identificarea cadavrului fratelui său. „Când am aflat despre moartea lui, am simțit că trebuie să merg la Smolensk imediat și să găsesc cadavrul fratelui meu. Durerea a fost teribilă. Nu pot descrie ceea ce am simțit în timp ce eram la locul (prăbușirii)”, a continuat acesta. „A fost o moarte absurdă, lipsită de sens. A fost un șoc pentru mine și a încheiat o anumită perioadă din viața mea. Toată viața mea am fost unul dintre frații Kaczynski. Viețile noastre au decurs în paralel, dar legătura noastră era foarte puternică. Lech era mereu cu mine, nu știam ce înseamnă să fii singur. O parte din mine a murit cu Lech”, a spus Jaroslaw Kaczynski, explicând că nu a plâns în public după moartea fratelui său, deoarece a fost învățat că bărbații nu ar trebui să plângă, ci să-și stăpânească emoțiile.