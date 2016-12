Japonia sporeşte cheltuielile în domeniul militar

Japonia sporește cheltuielile în domeniul militar

Ştire online publicată Marţi, 17 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul japonez a luat astăzi decizia de a crește cu 5 la sută cheltuielile militare în următorii cinci ani, cu scopul de a achiziționa echipamente pentru apărarea teritoriilor insulare disputate cu China, transmite Mediafax.ro.Premierul conservator Shinzo Abe a aprobat un buget de cheltuieli în valoare de 24.700 de miliarde de yeni (175 de miliarde de euro) pentru perioada 2014-2019, care include achiziționări de avioane fără pilot, avioane cu decolare verticală, vehicule amfibie și submarine.Acest demers are ca scop să direcționeze prioritatea apărării Japoniei către insulele din vestul și din sudul arhipelagului. Până în prezent, Tokyo rămânea focalizat asupra planurilor privind protejarea nordului și estului țării, care datau încă din perioada Uniunii Sovietice.Cu noile echipamente și priorități, Japonia vrea să creeze "forțe de apărare comune dinamice" capabile să facă față unei invazii combinate pe cale aeriană, maritimă și terestră."China (...) o ia pe o cale periculoasă care poate antrena situații de urgență neprevăzute", precizează noua strategie adoptată marți.Începând de anul trecut, Japonia și China cunosc o escaladare a tensiunii în legătură cu asigurarea suveranității asupra unui arhipelag nelocuit din Marea Chinei de Est, administrat de Tokyo sub numele Senkaku și revendicat de Beijing sub numele Diaoyu.China trimite cu regularitate nave în apele teritoriale ale acestor insule, situate la aproximativ 200 de kilometri nord-est de Taiwan și aproximativ 400 de kilometri vest de Okinawa (sudul Japoniei), unde sunt mobilizate, de asemenea, nave ale Pazei de Coastă japoneze, ceea ce generează temeri în legătură cu un eventual incident armat între cele două puteri asiatice.În plus, China a decretat pe 22 noiembrie o "zonă aeriană de identificare" (ZAI) asupra unei largi părți din Marea Chinei de Est, care se suprapune peste cea a Japoniei și înglobează arhipelagul disputat.Din punct de vedere tehnic, Beijingul solicită identificarea oricărui aparat străin care traversează ZAI, însă Japonia, Statele Unite și Coreea de Sud au trimis aparate militare în zonă fără să informeze Beijingul, arătând astfel că nu sunt de acord cu această solicitare.