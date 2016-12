Japonia îşi măreşte bugetul apărării pentru prima dată în ultimii 11 ani

Japonia își mărește bugetul apărării pentru prima dată în ultimii 11 ani

Marţi, 08 Ianuarie 2013

Japonia, condusă de puțin timp de un Guvern conservator, va crește bugetul militar pentru prima dată în ultimii 11 ani, iar acest lucru are loc în plină criză teritorială cu China.Guvernul premierului conservator Shinzo Abe, aflat la putere din 26 decembrie, prevede o creștere de aproximativ 100 de miliarde de yeni (873 de milioane de euro) pentru anul fiscal 2013, a declarat un oficial din cadrul Partidului Liberal-Democrat (PLD), învingător în alegerile legislative din 16 decembrie.Cu această suplimentare, bugetul apărării va ajunge la 4.700 de miliarde de yeni, respectiv 41 de miliarde de euro.Bugetul militar nu a cunoscut nicio creștere din 2002, în timp ce Japonia se confruntă cu o datorie colosală echivalentă cu aproximativ 240 la sută din PIB.În ceea ce privește bugetul total, creșterea rămâne relativ modestă dar este simbolică pentru intenția noilor lideri japonezi de a afirma poziția regională a Japoniei, mai ales într-o perioadă de tensiuni cu marele vecin chinez precum și cu Coreea de Sud.Relațiile sino-japoneze s-au deteriorat din cauza unui conflict teritorial în Marea Chinei de Est. Beijingul pretinde suveranitatea asupra insulelor Diaoyu, în timp ce Tokyo, care le administrează sub numele de Senkaku, nu intenționează să facă vreo concesie.Beijingul trimite periodic nave de patrulă în apele teritoriale ale acestui arhipelag nelocuit situat la 200 de kilomeri nord-est de coastele Taiwanului și la 400 de kilometri vest de insula Okinawa (sudul Japoniei), în Marea Chinei de Est. China a trimis la sfârșitul lui decembrie un avion de survolare a arhipelagului care a determinat decolarea imediată a avioanelor de vânătoare nipone.În afară de poziția sa strategică, subsolul marin al acestui arhipelag ar fi bogat în hidrocarburi.După ultima incursiune maritimă, luni, Tokyo l-a convocat marți pe ambasadorul chinez în Japonia.Tokyo are un conflict teritorial și cu Seulul în legătură cu un grup de insule situate între cele două țări.Potrivit unui studiu publicat în octombrie de Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank american, cheltuielile pentru apărare în țările asiatice cu cel mai mare buget pentru acest sector - China, India, Japonia, Coreea de Sud și Taiwan - practic s-au dublat în zece ani, în timp ce China au crescut de patru ori.Totalul bugetelor militare din aceste țări a ajuns la 224 de miliarde de dolari în 2011, apreciază CSIS.