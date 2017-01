Jaguarul şi Land Rover-ul au un nou „Tata“

Jaguarul și Land Rover-ul au un nou „Tata“

Schimbări majore pe piața auto. Această săptămână a marcat încheierea unei tranzacții mamut, de 3,2 miliarde dolari, prin care constructorul indian Tata a achiziționat de la compania Ford mărcile Land Rover și Jaguar. Negocierile au durat mai multe luni, mărcile Land Rover și Jaguar urmând să fie comercializate tot în rețeaua Ford, însă numai până la finele acestui an. Oficialii Ford au spus că au realizat această tranzacție pentru a se putea concentra pe construirea unui brand „Ford” unic, la nivel mondial. Tranzacția a fost com-plicată puțin de cererile și planurile de pensionare solicitate de sindicatele celor două mărci britanice. În final, s-a ajuns la o convenție prin care și Ford va contribui la fondul de pensii al angajaților de la Land Rover și Jaguar. În plus, sindicatele din Marea Britanie au cerut ca Tata Motors să nu facă schimbări radicale, compania indiană acceptând solicitările și punându-se de acord să adere la planurile de afaceri deja existente. În prezent, compania Tata Motors este cunoscută pentru cea mai ieftină mașină din lume, respectiv Tata Nano (2.500 dolari). Firma funcționează încă din timpul celui de-al doilea război mondial, când fabrica locomotive. Primul autoturism a fost lansat acum 10 ani, însă a fost un eșec total, din cauza numeroaselor defecțiuni. În urmă cu cinci ani, actualul patron, Ratan Tata, a anunțat că va construi cea mai ieftină mașină din lume, ceea ce a și reușit să facă. Ratan Tata are 70 de ani și este printre cei mai bogați 25 de oameni din lume, cu un portofoliu de peste 300 de companii (afaceri hoteliere, industria auto, logistică, transporturi, telecomunicații și distribuție).