Jaf de jumătate de milion de euro la Hârşova

Jaf de jumătate de milion de euro la Hârșova

O tânără din Hârșova, iubita unui om de afaceri, a fost atacată în plină zi, în timp ce urca scările spre locuința sa, de către două persoane care purtau cagule. În cursul zilei de luni, în jurul orei 16, Adriana Socaci, de 29 de ani, se întorcea din oraș împreună cu prietenul său, Marian Chiocaru. Bărbatul a rămas în fața blocului, din localitatea Hârșova, să parcheze autoturismul, în timp de femeia a început să urce scările spre apartamentul său. Nici nu a intrat bine în scară, că tânăra a fost atacată de doi indivizi care purtau cagule pe față. Cei doi au lovit-o cu pumnii și picioarele și au obligat-o să deschidă locuința, după care, sub amenințarea cu moartea, i-au impus să le dea cheia și cifrul de la seiful pe care îl avea montat pe peretele din sufragerie. Indivizii au luat toți banii din seif, 720.000 de lei și 140.000 de euro, după care s-au făcut nevăzuți. Femeia a fost găsită în stare de inconștiență de iubitul său în momentul în care acesta a urcat în apartament. El a anunțat imediat Poliția, iar femeia a fost transportată la spitalul din Hârșova și apoi transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Potrivit cadrelor medicale, Adriana Socaci se află internată la secția de terapie intensivă, iar starea sa de sănătate este destul de rea. Tânăra se află în stare de șoc, are mai multe fracturi costale, un traumatism abdominal și un traumatism cranio-facial. Surse din Poliție au declarat că iubitul fetei are mai multe firme, el ocupându-se cu anumite afaceri care vizează colectarea fierului vechi, dar și cele cu produse agricole, și de aceea aveau o sumă așa de mare de bani în casă. Din primele indicii, polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale care au preluat cazul spun că atacatorii au premeditat jaful deoarece și-au luat măsuri de precauție, purtând cagule, pentru a nu li se vedea fața, dar și mănuși pentru a nu lăsa urme. Ei spun că, cel mai sigur, atacatorii au mers la „pont”, știind că cei doi tineri au bani mulți în locuință, dar și că ei dețin un seif. Totodată, se pare că cei doi indivizi care au atacat-o pe femeie au fost acoperiți de un al treilea, care a rămas în fața blocului într-un autoturism cu numere de Bulgaria. Polițiștii îi caută pe tâlhari și deja au redus cercul de suspecți, spunând că este doar o chestiune de timp până îi vor prinde.