Iubiţi şi câinii vagabonzi?

Iubiți și câinii vagabonzi?

Din nou, pentru a nu știu câta oară, anunț autoritățile constănțene că mai avem puțin și ajungem să fim vânați pe stradă de câinii maidanezi mai ceva ca animalele din junglă. S-a tot scris despre acest subiect, au murit și oameni sfâșiați de patrupedele fără stăpân, însă, în continuare, nu se întâmplă nimic în oraș. Haitele continuă să facă legea printre blocuri, pe străzi, prin parcuri, chiar și pe plaje. Nu mai contează că este zi sau noapte, că ne aflăm la periferie sau în centrul orașului, animalele au început să atace cu aceeași ferocitate. Nu este posibil să îți fie frică să ieși din scara blocului, să îți trimiți copilul la școală sau la plimbare, să te duci să îți cumperi o pâine de la chioșcul din colțul străzii, pentru că maidanezii pândesc de sub mașini sau de prin bălării și atacă pe oricine. Am auzit nenumărate întâmplări cu oameni mușcați, am văzut medici care atrăgeau atenția că fenomenul scapă de sub control, săptămânal zeci de constănțeni ajungând la spital capsați de câini, am văzut și văd aceste haite cum zburdă libere prin parcul în care îmi plimb copilul. Însă nimeni nu ia vreo atitudine. Autoritățile, pe deoparte, spun că au capacități reduse de a acționa și că legea le interzice să eutanasieze maidanezii, de cealaltă parte sunt acele persoane care încurajează și apără prezența câinilor pe străzi. Sunt acei indivizi care susțin că iubesc animalele și îi împiedică pe hingheri să adune câinii pentru a-i steriliza sau eutanasia pe cei bolnavi. Ei le dau să mănânce și se erijează în apărătorii maidanezilor. Ceea ce nu înțeleg este de ce nu își iau ei frumușel câinii în casă, să și-i țină pe balcon sau unde or vrea și să nu îi mai lase pe stradă unde sunt foarte periculoși. Și eu iubesc câinii, am unul, dar îl țin în casă și am grijă de el. Ar trebui ca toată lumea, mai ales autoritățile locale, să înțeleagă că acești câini nu au ce căuta pe străzi, prin parcuri, în locurile în care copiii se joacă deoarece sunt imprevizibili și pot deveni violenți oricând. Îmi povestea zilele trecute o colegă o întâmplare cu un jurnalist turc, de la BBC, care a venit într-o vizită de lucru la Constanța. Omul a fost cazat la un hotel din Constanța, în apropierea plajei, și cum vremea era frumoasă, după amiază s-a aventurat la o plimbare pe malul mării. Spre nenorocul lui, a dat nas în nas pe plajă cu câțiva dulăi care își fac veacul prin zonă. Plimbarea s-a lăsat cu alergări în viteză, jaloane printre colții câinilor, pentru ca în final să câștige cursa la fotografie, întreg și fără pantalonii găuriți. Însă turcul nostru nu s-a lăsat intimidat, catalogând evenimentul drept un incident nefericit. Asta până când a cutezat să facă o excursie și prin piața Ovidiu. Cursa de maidanezi viteză s-a repetat și în zona istorică a orașului, această încercare din urmă punând capăt, totodată, și avântului turistic al oaspetelui din Turcia. Acesta este un caz fericit, însă zeci de constănțeni sunt zilnic mușcați. Vreau să cred că trăim într-un oraș european, civilizat, însă în momentul în care ziua-n amiaza mare ești vânat de haite de câini înfometați, gândul te duce mai degrabă la sălbăticie.