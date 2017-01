IT-ul românesc a valorat 2,1 miliarde de euro anul trecut

Piața românească de tehnologie a informației a avut în 2008 o valoare de 2,1 miliarde de euro, în creștere cu 28% față de anul anterior, potrivit datelor transmise pentru raportul IT lunar, publicat de NewsIn, de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. În ultimii cinci ani, piața IT autohtonă a cunoscut o creștere semnificativă, de la o valoare de 922,11 milioane de euro în 2004 la 2101,81 milioane de euro (2,1 miliarde de euro) anul trecut. Astfel, în 2008, piața de hardware a înregistrat o valoare de 1604,78 milioane de euro (1,6 miliarde euro), piața de pachete software 235,88 milioane de euro, iar piața serviciilor IT 261,16 milioane de euro. „În valori absolute, piața IT locală a depășit anul trecut 2,1 miliarde de euro, mai mult decât dublul valorii din 2004, iar rata de creștere anuală se apropie de 30%, printre cele mai ridicate la nivel european. Pe categorii (subtehnologii), evoluțiile sunt relativ similare, probându-se astfel stabilitatea și maturitatea sectorului“, potrivit Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI). Prin raportare la Produsul Intern brut (PIB), domeniul IT&C s-a evidențiat, în 2008, față de celelalte domenii de activitate, printr-o creștere accelerată a contribuției, de aproximativ 7 miliarde de euro, inclusiv comunicațiile, ceea ce reprezintă 10%. Acest rezultat s-a datorat faptului că rata de adoptare a soluțiilor informatice în toate verticalele a fost semnificativă. Pe plan extern, România s-a poziționat peste media europeană, iar companii românești au reușit să devină jucători regionali semnificativi și au impus pe piețele din jur o serie de soluții și produse, cum ar fi antivirusul BitDefender de la Softwin, ERP-ul (Enterprise Resource Planning) Charisma, dezvoltat de TotalSoft, sau platforma de eLearning AeL de la Siveco.