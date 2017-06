Israelul nu va mai participa la Eurovision. Guvernul Netanyahu închide postul public de televiziune

Ştire online publicată Duminică, 14 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Israelul a anuntat sambata, in timpul finalei Eurovision Song Constest, ca nu va mai participa la competitia muzicala, dupa ce guvernul lui Benjamin Netanyahu a anuntat ca va inchide postul public de televiziune, transmite News.ro.Dupa recitalurile din finala Eurovision 2017, reprezentantul televiziunii nationale a Israelului a anuntat ca tara sa nu va mai participa la concurs."De 44 de ani, Israelul participa la Eurovision si a castigat de trei ori, dar seara aceasta este ultima pentru noi. In curand, IBA va incheia pentru totdeauna transmiterea acestui concurs", a spus reprezentantul postului, Ofer Shalom, in momentul anuntarii voturilor.Vestea a venit dupa ce, saptamana trecuta guvernul lui Benjamin Netanyahu a anuntat ca va inchide postul public de televiziune.IBA, care a fost infiintata in urma cu 49 de ani, va fi inlocuita cu un nou post de televiziune, Kan, incepand de saptamana viitoare, scrie Sunday Express. Kan nu va transmite stiri, astfel ca nu va putea adera la European Broadcasting Union, aceasta fiind conditia participarii la Eurovision.Reprezentantul de anul acesta al Israelului a fost Imri Ziv, in varsta de 25 de ani, care s-a clasat pe locul 23, cu 39 de puncte.