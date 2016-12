Israelul afirmă că a atacat poziții ale armatei siriene și acuză Iranul

Israelul a bombardat joi seara paisprezece poziții ale armatei siriene în sectorul controlat de Siria pe platoul Golan, ca represalii la un tir cu rachete, în legătură cu care acuză organizația palestiniană Jihadul islamic și Iranul, au indicat surse oficiale israeliene, relatează Agerpres.ro.Armata israeliană a atacat pozițiile respective cu ajutorul artileriei și al aviației, au indicat surse militare israeliene.Israelul ocupă din 1967 circa 1.200 de kmp din platoul Golan, pe care l-a anexat în 1981, în timp ce aproximativ 510 kmp sunt sub control sirian, anexarea fiind considerată ilegală de către comunitatea internațională.Joi seara, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care dispune de o rețea de surse în întreaga Sirie, țară devastată de război din 2011, a indicat că au avut loc bombardamente israeliene asupra unor poziții ale regimului sirian pe platoul Golan, precizând că s-au înregistrat morți în rândul soldaților sirieni. AFP precizează că informația referitoare la victime nu a fost confirmată din alte surse.Incidentul a avut loc într-un sector aflat sub tensiune, la limita dintre Israel, Liban și Siria.Potrivit agenției oficiale siriene Sana, un elicopter israelian a tras joi la ora locală 18,00 (15,30 GMT) mai multe rachete asupra clădirii guvernoratului și a unei alte construcții în care se află sediul direcției pentru transporturi din Quneitra, nu departe de linia de demarcație dintre sectorul sirian al platoului Golan și cel ocupat de către Israel. Nu s-au înregistrat victime, ci numai pagube materiale, a precizat Sana.La rândul său, Israelul a afirmat c-a acționat ca represalii la un tir cu patru rachete trase asupra sectorului israelian al platoului Golan și asupra Galileii (nordul Israelului). Atacul, care nu s-a soldat cu victime, potrivit Israelului, nu a fost revendicat. Dar Israelul consideră că el poartă marca Jihadului islamic și a Iranului.''Dispunem de informații credibile că acest atac a fost întreprins de Jihadul islamic palestinian și că a fost facilitat și condus de un iranian, Safeed Izaadhi, șeful unității palestiniene a Forței iraniene Al-Quds'', însărcinată cu operațiuni externe ale Gardienilor Revoluției, corpul de elită al regimului iranian, a indicat purtătorul de cuvânt al Ministerului israelian de Externe, Emmanuel Nahshon, într-un comunicat. Ministerul a denunțat ''atacul terorist'' comis ''fără nici o provocare din partea Israelului''.Nahshon a făcut o paralelă între aceste acțiuni ''de destabilizare'' și acordul internațional privind programul nuclear iranian, pentru a reafirma pericolul ce-l reprezintă acest acord în opinia Israelului.Din Gaza, Jihadul islamic a dezmințit într-un comunicat acuzațiile că ar fi la originea tirurilor cu rachete. ''Aceasta este o tentativă a ocupantului (israelian) de a deturna atenția de la crimele împotriva deținuților palestinieni și îndeosebi de la cazul lui Mohammed Allan''.El a făcut aluzie la deținutul palestinian care a mobilizat opinia publică palestiniană fiind în greva foamei timp de două luni și punând sub presiune guvernul israelian. Jihadul islamic, care îl prezintă pe Allan drept unul dintre membrii săi, a avertizat că nu va mai respecta armistițiul actual cu Israelul dacă deținutul palestinian va muri.Mohammed Allan a încetat greva foamei joi, la o zi după ce Curtea Supremă din Israel a suspendat decizia privind detenția palestinianului fără să fie judecat.