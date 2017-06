Islamul şi cererea şoc pentru FIFA: „Interziceţi semnul crucii pe terenurile de fotbal!“

1

Fundamantalismul e de cacat

Exista ceva care oamenii civilizati numesc toleranta. Cei culti cu mintea la ei acasa,indiferent de credinta lor sunt toleranti. De obicei,conducatorii tarilor si in general marii conducatori in lume sunt imbecili,asa ca nu este de mirare daca apar astfel de cereri. Oamenii de cultura,credinciosii adevarati sunt prigoniti sau marginalizati in cam toate tarile,asa ca vorbim doar de dat la gioale intre sefii tembeli,nu intre popoare.