Îşi bate copilul ori de câte ori îşi roade unghiile

Psihologul te ajută

Își bate copilul ori de câte ori își roade unghiile

Studiile arată că, anual, milioane de persoane ajung la doctor cu infecții extrem de grave, datorate faptului că înghit frânturi de unghii pline de microbi. Primul centrul de tratament din lume (Institutul de Onicofagie Patologică) pentru persoanele care își rod unghiile s-a deschis în Olanda (Venlo), el fiind destinat și pacienților din alte țări. Conducerea clinicii îi asigură pe cei care au acest obicei că se vor vindeca în maximum patru săptămâni, tratamentul-minune constând în atașarea pe mâini a unui dispozitiv care împiedică introducerea degetelor în gură, dar permite desfășurarea normală a activităților, procedură dublată și de o consiliere psihologică. „Fetița mea intră în clasa întâi, iar eu sunt disperată că își roade unghiile mai toată ziua. Și face asta de multă vreme. Nu-mi dau seama de ce, că doar noi o iubim foarte mult, are tot ce-i trebuie, nu știu ce să mai zic. Problema este că de câteva luni, pentru ca s-o dezvăț de acest tic, am început s-o bat ori de câte ori o prind că își roade unghiile. Dar chiar și așa, tot n-am reușit nimic. Aș vrea să aflu din ce cauză i se întâmplă asta, mai ales că începe școala și nu vreau să sufere din cauza colegilor, care profită de orice slăbiciune ca să se distreze pe seama altora. Au făcut-o ei la grădiniță și mă gândesc că și la școală nu se va schimba mare lucru. Vă mulțumesc pentru înțelegere și vă felicit pentru această rubrică. Viorica L., 32 ani, din Constanța”. Formă de exprimare a agresivității și anxietății Aflarea sursei de stres care determină acest comportament și atenție maximă față de sentimentele copilului - sunt lucruri asupra cărora psihologul Speranța Băcana vă recomandă să vă aplecați în situația în care copilul dumneavoastră are ticul acesta. Și, mai ales, discuții deschise cu copilul, fără a-i reproșa nimic. De asemenea, specialista ne-a explicat că s-a ajuns la concluzia că tendința de a roade unghiile - dealtfel un comportament des întâlnit în rândul copiilor și adolescenților - este o formă de exprimare a agresivității și anxietății. Este posibil ca la baza acestui comportament să se afle conflictul dintre presiunea pe care o exercită așteptările membrilor familiei asupra lor și sentimentul copilului sau al adolescentului că nu a reușit sau că nu va reuși să se ridice la nivelul a ceea ce se așteaptă de la el. Consecințe și de natură estetică Indiscutabil, înainte de toate, consecințele acestui comportament țin de latura estetică. Mai mult decât aspectul fizic neplăcut, însă, nu trebuie exclusă nici natura anxiogenă a acestei tulburări de comportament, nici riscul contaminării cu diverși microbi. Proceduri de stopare a acestui obicei Pentru a vă descuraja fetița să-și mai roadă unghiile, în primul rând va trebui să aveți grijă ca acestea să fie mereu tăiate. De asemenea, ați putea încerca să dați unghiile cu o substanță al cărei gust este neplăcut sau să-i dați să facă ceva cu mânuțele folosind creioane, caiete, jucării etc, unse cu același tip de substanțe. Este posibil ca fetița să fi început să-și roadă unghiile în momente de supărare, găsind în acest comportament satisfacție, și să repete gesturile indiferent de situația în care se află. Explicați-i că este bine să renunțe, folosind propoziții simple („Îți face rău, nu mai face asta!”), dar care să nu sune a reproș, pentru că riscați să-i provocați un disconfort și mai mare, cu repercusiuni negative asupra stimei de sine. De asemenea, încercați să-i explicați că nu este singura căreia i se întâmplă acest lucru, dar că trebuie să învețe să scape de tic, fără să fiți agresivă sau s-o invadați cu tot felul de reproșuri, căci în acest fel veți îngreuna și mai mult situația. Dacă astfel nu reușiți, specialista consideră că ar fi utile și câteva ședințe de consiliere psihologică.