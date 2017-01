Iranul, performanţă în domeniul nuclear

Iranul, performanță în domeniul nuclear

Ştire online publicată Miercuri, 13 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul Organizației iraniene pentru energie nucleară,, a confirmat miercuri instalarea unor centrifuge de ultimă generație la complexul nuclear de la Natanz, în centrul Iranului, informează AFP.Iranul a informat într-o scrisoare datată 23 ianuarie că modernizarea a fost denunțată de marile puteri și de Israel."Instalarea noilor centrifuge a început în urmă cu un an la Natanz și continuă (…) Am reușit să obținem tehnologia pentru fabricarea de material compozit și am reușit să fabricăm piese pentru o nouă generație de centrifuge cu acest material", a explicat acesta.Conform oficialului iranian, noile centrifuge, mai puternice, au rolul de a realiza îmbogățirea uraniului la nivelul de cinci procente.