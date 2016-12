Iranul dă fiori: şi-a dublat capacitatea nucleară

Iranul dă fiori: și-a dublat capacitatea nucleară

Ştire online publicată Luni, 03 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Iranul a dublat capacitatea de producție de uraniu îmbogățit a instalației subterane de la Fordo, în pofida unor sancțiuni internaționale, potrivit unui raport difuzat joi de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), care acuză țara că îi împiedică activitatea la Parchin, relatează AFP. Republica islamică a instalat aproximativ 2.000 de centrifuge la Fordo, la 18 august, față de aproximativ 1.000 câte erau în mai, potrivit documentului, adică mai multe decât se aștepta. Dintre acestea, aproximativ 700 se află în activitate, precizează AIEA. Creșterea este mai importantă decât se așteptau diplomații de la Viena, unde se află sediul Agenției ONU, care mizau pe aproximativ 350 de centrifuge în plus. Instalația de la Fordo, construită într-un munte și fiind dificil de atacat, are o capacitate de aproximativ 3.000 de centrifuge. Uraniul îmbogățit este utilizat pentru producerea de electricitate sau izotopi utilizați în scopuri medicale, servind la diagnosticarea anumitor forme de cancer, dar purificat în proporție de până la 90% el este utilizat la fabricarea armei atomice. Iranul îmbogățește uraniu până la un nivel de 20%. Potrivit ultimelor date AIEA, Iranul a produs 6.876 de kilograme de uraniu îmbogățit până la un nivel de 5% (679 de kilograme în plus față de datele din mai) și 189,4 kilograme de uraniu îmbogățit la un nivel de 20% (reprezentând o creștere cu 43,8 kilograme).Occidentalii și Israelul suspectează Iranul că vrea, sub acoperirea programului său nuclear civil, să dezvolte arma nucleară, lucru pe care Teheranul îl dezminte în mod oficial. Liderul suprem al Republicii islamice, ayatollahul Ali Kamenei, a dat din nou asigurări, joi, că țara sa „nu va căuta niciodată să se doteze cu arma atomică”, în cadrul unui summit al Mișcării Țărilor Nealiniate (NAM), care se desfășoară până vineri la Teheran.