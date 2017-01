Iorguş a adus Mangaliei de trei ori mai multe fonduri europene decât Constantinescu în judeţ

Iorguș a adus Mangaliei de trei ori mai multe fonduri europene decât Constantinescu în județ

Ştire online publicată Vineri, 13 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Zanfir Iorguș este primarul din județul Constanța care a reușit să aducă cei mai mulți bani europeni pentru localitatea sa. Pentru numai trei proiecte a obținut, în ultimul an, finanțare europeană de 12,5 milioane de euro, în timp ce Consiliul Județean și Primăria Constanța, unități administrative mult mai mari, nu au fost în stare, timp de patru ani, să aducă împreună fonduri de la comunitatea europeană în valoare de nici măcar o treime din cele de la Mangalia. Principalele investiții care vor fi făcute din fonduri nerambursabile de la UE sunt în domeniul turismului, principalul motor de dezvoltare economică și socială a Mangaliei. Primul proiect european se referă la reabilitarea portului turistic și este în valoare de 4.071.365 euro, la care Primăria Mangalia participă cu o cofinanțare de 650.000 euro. Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii de turism (transport naval - Port Turistic) din Municipiul Mangalia, în vederea sprijinirii creșterii economice, asigurând în același timp un cadru optim pentru atragerea investițiilor locale și străine și generarea de noi locuri de muncă. Implementarea acestui proiect va avea ca rezultat direct creșterea atractivității și accesibilității unor zone cu potențial turistic ridicat prin: îmbunătățirea infrastructurii necesare unui amplasament portuar modern și alinierea noului „produs” în rândul celorlalte oferte deja consacrate (porturi turistice din Turcia, Spania, Italia, Grecia, Portugalia); creșterea activității și accesibilității pentru ambarcațiuni de agrement către această parte a litoralului românesc al Mării Negre; îmbunătățirea calității ofertei locale de turism, prin dezvoltarea seg-mentului de turism nautic, care să conducă, implicit, la creșterea numărului de turiști români și străini. Lucrările de execuție au început în primăvara acestui an și vor dura 18 luni, urmând ca noul Port Turistic să dispună de 116 locuri de acostare, pentru nave cu lungimea sub 7 metri și 26 de pontoane destinate navelor mari de peste 110 metri lungime, hale de reparații, macarale de cheu pentru lansarea și ridicarea din apă a navelor, prize de apă și energie electrică, restaurante, terase și baruri. Luna trecută, primarul Zanfir Iorguș, în prezența președintelui României, Traian Băsescu, a inaugurat prima fază a proiectului, zona pontoanelor și Marina. Bani pentru renașterea stațiunilor din sudul litoralului Un alt proiect foarte important pentru comunitatea locală și turism este „Mangalia – Turism Balnear și de Agrement”, în valoare de 4.259.748 euro, bani de la Uniunea Europeană. Partea de contribuție a Primăriei este de 700.000 euro. Scopul propus al investiției este creșterea atractivității stațiunilor Saturn și Venus prin reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii de turism, prin amenajarea și ecologizarea zonei de cordon Saturn – Venus - Balta Mangaliei, asigurând un cadru adecvat pentru turism clasic de litoral și turism balnear. De asemenea, relevanța proiectului este dată și de inițiativa de a dezvolta această zonă cu potențial balnear natural prin amenajarea pe plajă a unor bazine cu acces liber, de altfel, inițiativă cu caracter inovator în zonă. Mai exact, proiectul prevede reabilitarea drumului Saturn - Venus, reamenajarea parcului de distracții și construirea a cinci bazine cu ape sulfuroase, care se vor realiza în numai un an. În prezent, zona este într-o stare precară, fiind ușor inundabilă în timpul ploilor. Din cauza costurilor foarte mari, cordonul Saturn - Venus nu a putut fi reabilitat, până când Primăria Mangalia nu a accesat fonduri structurale. În cadrul proiectului vor fi realizate infrastructura zonei - trotuare, parcări, spații verzi, iluminatul ambiental, alei pe toată lungimea celor aproape doi kilometri ai cordonului, un parc de distracții clasic, care, afirmă primarul orașului, Zanfir Iorguș, „va fi accesibil tuturor locuitorilor, nu numai vara, în timpul sezonului estival, ci și iarna, când va putea deveni un club pentru tineri și orășel al copiilor”. 4 milioane de euro pentru ecologizarea lacurilor Neptun Cel de-al treilea proiect european se referă la reabilitarea și ecologizarea lacurilor Neptun și este în valoare de 4.196.000 euro. Scopul proiectului este creșterea atractivității și accesibilității stațiunii Neptun - Olimp prin dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii destinată activităților de turism în zona lacurilor Neptun 1 și 2. Implementarea acestui proiect va avea ca rezultat direct creșterea investițiilor private ulterioare. Investiția prevede realizarea unor obiective precum reabilitarea și ecologizarea lacurilor (reabilitare maluri, alei perimetrale, iluminat ambiental, dotări cu mobilier de odihnă, plante, arbuști, amenajare spații verzi), amenajări în zona dintre lacuri (este prevăzut un canal comun celor două lacuri, din cheiuri verticale și o pasarelă de agrement pentru traversarea de pe un mal pe celălalt), amenajare zona parc pe teritoriile de Vest și Nord-Vest de pe Lacul 2.