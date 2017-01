Război politic PD - PNL

Ionel Manafu îl acuză de abuz în serviciu pe directorul ANAR, Marius Postelnicescu

În urmă cu aproape două săptămâni, Tribunalul Constanța a dat câștig de cauză directorului democrat al Direcției Apelor Dobrogea Litoral (DADL), Ionel Manafu, și a dispus reintegrarea lui la conducerea instituției. Decizia judecătorilor arată că eliberarea din funcție a lui Manafu este nelegală. De altfel, nu mai este nici un secret că, în urma ieșirii de la guvernare a PD, mai mulți directori ai unor instituții au avut parte de același „tratament“ și că funcțiile acestora au fost ocupate de membrii PNL. De fapt, situația ne demonstrează, dacă mai era cazul, că implicarea politicului în administrație este o certitudine. Justiția, inexistentă pentru unii politicieni Dincolo de aceste jocuri politice de culise, justiția a constatat că împotriva lui Ionel Manafu s-a luat o măsură ilegală și că această situație trebuie remediată, decizia instanței fiind executorie. Se pare însă că, atunci când faci parte dintr-un partid aflat la guvernare, poți fi mai presus de lege și că dreptatea o poți faci singur, după bunul plac. Acesta pare a fi „prețul” pus de directorul Administrației Naționale Apele Române, Marius Postelnicescu, simpatizant sau membru PNL, pe justiția română, pentru că, altfel, nu se explică de ce el a ignorat hotărârea judecătorilor. Așa cum spuneam, hotărârea magistraților a fost făcută cunoscută și directorului Administrației Naționale Apele Române, Marius Postelnicescu, care a refuzat să țină cont de decizia unei instanțe de judecată și să-l repună în funcție pe Manafu. Abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi În aceste condiții, Manafu a depus, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, plângere penală împotriva lui Marius Postel-nicescu, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 278 din Codul Muncii, care arată că neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive privind reintegrarea în muncă a unui salariat constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la șase luni la un an sau cu amendă și de art. 247 din Codul Penal, ce are în vedere infracțiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. În plângerea depusă procurorilor, Manafu susține că refuzul lui Postelnicescu „este manifest pentru că, în loc să se limiteze la a pune în executare hotărârea judecătorească, a inițiat o serie de controale, urmărind, cu orice chip, să descopere alte fapte care ar putea să conducă la demiterea mea.“ „Eliberarea mea din funcție nu reprezintă altceva decât o îngrădire a drepturilor mele pe criteriul politic. Făptuitorul (Postelnicescu) este membru/simpatizant al PNL, fiind numit pe funcția pe care o deține ca urmare a ieșirii de la guvernare a Partidului Democrat, al cărui membru sunt eu. Pentru că am refuzat să demisionez, făptuitorul a «comandat» un control finalizat prin decizia de eliberare din funcție. Pentru că s-a anulat decizia sa, făptuitorul a formulat plângeri penale împotriva mea, în speranța că se va evidenția o faptă de natură să conducă la încetarea contractului meu de muncă. Apreciez conduita lui Postelnicescu ca fiind una de natură să-mi îngrădească drepturile - dreptul la muncă fiind unul fundamental - pe criteriu politic”, afirmă Manafu în plângerea penală.