Ionel Manafu, fostul director al Direcţiei Apele Dobrogea Litoral, repus în funcţie de Tribunalul Constanţa

Ionel Manafu, fostul director al Direcției Apele Dobrogea Litoral, repus în funcție de Tribunalul Constanța

Tribunalul Constanța a hotărât, ieri, repunerea în funcția de director la Direcția Dobrogea - Litoral Apele Române a lui Ionel Manafu. El a fost eliberat din funcție, la data de 14 septembrie a.c., pentru management defectuos, dar, din câte se pare, apartenența politică a contat mult mai mult decât competența sa. Ionel Manafu, directorul Direcției Dobrogea - Litoral Apele Române, membru PD, a fost eliberat din funcție în data de 14 septembrie 2007. Directorul Administrației Naționale Apele Române, Marius Postelnicescu, cel care a semnat decizia de eliberare din funcție, este membru PNL. Fostul director al Direcției Apelor Dobrogea Litoral (DADL), Ionel Manafu, a contestat la Tribunalul Constanța decizia 37/14 septembrie, prin care a fost eliberat din funcție pentru management defectuos. El consideră măsura luată ca fiind nelegală și solicită repunerea sa în funcția deținută anterior. „A fost o decizie semnată pe sub masă. Nu este semnată nici de Serviciul Juridic, nici de directorul de la Personal. Normal că o voi contesta. Nu mă pot acuza de nimic pentru perioada cât am fost director, împotriva mea nu pot face nici un capăt de acuzare", declara Manafu, în urmă cu două luni, la scurt timp după ce a aflat vestea. Ieri, instanța de judecată s-a pronunțat asupra unor excepții invocate pe parcursul cercetării judecătorești. Magistrații au admis excepția de nulitate absolută a deciziei prin care Ionel Manafu a fost eliberat din funcție, s-a dispus reintegrarea sa în funcția deținută anterior și acordarea de despăgubiri salariale majorate indexate, începând cu data demiterii până la data reintegrării în funcție. Totodată, magistrații au respins cererea privind acordarea de daune morale. Hotărârea poate fi atacată cu recurs.