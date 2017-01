Ion Popescu, noul lider interimar al PD-L Constanţa

Ion Popescu, noul lider interimar al PD-L Constanța

Avocatul Ion Popescu a preluat frâiele organizației județene a PD-L Constanța. Ieri, în cadrul Biroului Permanent Național, conducerea organizației județene a partidului a fost dizolvată, iar aseară, odată cu sosirea la Constanța a secretarului executiv al PD-L, Elena Udrea, decizia a fost pusă în aplicare. Sosirea Elenei Udrea la Constanța a însemnat și sfârșitul carierei politice în PD-L pentru Narciz Amza și Mădălina Popa. Elena Udrea a sosit aseară la Constanța cu mandatul de a pune în aplicare decizia Biroului Permanent Național prin care ieri a fost dizolvată conducerea organizației județene a PD-L Constanța. După câteva ore de discuții la sediul partidului, Ion Popescu a fost desemnat să preia frâiele, iar alegerea se pare că a avut la bază, în primul rând rezultatul bun obținut de avocat, la recentele alegeri pentru președinția Consiliului Județean Constanța. Desemnarea lui în noua calitate de lider interimar, a venit în ciuda faptului că, la venire, Elena Udrea a declarat că preț de o săptămână ea va fi cea care va prelua organizația. Potrivit secretarului executiv al PD-L, Popescu are la dispoziție o săptămână pentru a face propuneri pentru noua echipă de conducere. Din aceasta, vor face parte, după cum a menționat Popescu, atât vechi membri ai BPJ, dar și nume noi. Selecția se va face „pe criteriul sincerității față de partid, al muncii depuse până în prezent, dar și pe cel al competenței profesionale”. Popescu are ca sarcină „recon-strucția organizației județene și cu precădere reconstrucția organizației municipale care nu a dat satisfacțiile pe care noi le-am dorit”. „Sunt noul președinte interimar al organizației județene a PD-L Constanța. Misiunea mea este organizarea alegerilor parlamentare și obținerea unui rezultat cât se poate de bun pentru PD-L. Până luni voi organiza noua echipă”, a spus Popescu, care a mai adăugat că de acum pedeliștii vor da dovadă de mai multă vigilență față de „trădătorii” din partid care „au existat și există și pe care ne străduim să îi îndrumăm spre partidul căruia îi aparțin”. Amza și Popa, excluse din partid Odată cu venirea Elenei Udrea la Constanța s-a făcut lumină și în ceea ce privește recentul incident din cadrul Consiliului Local Con-stanța, unde două membre PD-L au votat în favoarea lui Dănuț Moisoiu, recent exclus din formațiune, și împotriva a doi colegi de partid. Narciz Amza și Mădălina Popa au fost excluse aseară din PD-L, ceea ce va duce și la pierderea calității lor de consilieri locali. „Prima analiză s-a referit la ceea ce s-a întâmplat în Consiliul Local Constanța, la faptul că doi membri de partid au votat așa cum a dorit PSD și domnul Mazăre, pentru domnul Moisoiu, care era exclus din partid, și împotriva celor doi colegi ai noștri. În urma analizei, cei pre-zenți au votat cu 24 de voturi pentru și 3 abțineri pentru excluderea celor două doamne din PD-L, ceea ce atrage și pierderea calității de consilier local”, a declarat Udrea. Ea a făcut răspunzătoare de rezultatele slabe obținute în recentele alegeri locale de la Constanța fosta echipă de conducere a partidului. „Cu Mazăre nu te poți bate apărând cu 30 de zile înainte de alegeri. Este vina organizației că nu a găsit un candidat în atâția ani. Mi-aș dori ca în două săptămâni organizația Constanța să fie pusă pe treabă, să se facă liniște aici, să arătăm constănțenilor că nu suntem slugile lui Mazăre, că PD-L la Constanța are identitate și că se bate să câștige alegerile la toamnă. Am primit multe telefoane în care ni se reproșa că am stat drepți în fața lui Mazăre atâția ani, oameni care acum ne-au felicitat pentru că am avut curajul să facem curățenie în propria ogradă. Cred că de aici trebuia început. Dacă rezultatul de la Constanța nu ne-a mulțumit pe niciunul sigur că nu îl putem pune doar în cârca celor care au fost în campanie 30 de zile. Este un rezultat care are ca motiv tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii opt ani la Constanța”, a subliniat Udrea care le-a recomandat pedeliștilor ca în scurt timp să își găsească deja un candidat pentru alegerile de peste patru ani. În ceea ce privește demisiile care ar putea apărea în urma acestor excluderi, Elena Udrea a menționat: „cine dorește să plece lângă PSD, poate pleca”. Udrea a recunoscut că se pune și problema excluderii lui Stelian Duțu din partid, urmând ca acest aspect să se discute în viitor.