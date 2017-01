Ion Marin este noul antrenor al Farului

Constantin Gache a fost înlocuit, ca antrenor al Farului, de directorul tehnic Ion Marin, care a condus ieri primul antrenament. Ajutoarele lui „Săpăligă“ vor fi Cristi Cămui (antrenor secund) și Ion Răuță (antrenor cu portarii). Gache și al doilea secund din mandatul său, Cristian Mustacă, rămân la dispoziția clubului. Situația creată de demisia lui Gache a fost clarificată ieri dimineață, cu ocazia unei ședințe desfășurate la club. În absența lui Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director, plecat în străinătate, întâlnirea a fost prezidată de Mihai Daraban, vicepreședintele forului de conducere al Farului. „În urma demisiei lui Constantin Gache, toate prerogativele de antrenor, ca și cele de director tehnic, bineînțeles, sunt, de astăzi (n.n. - ieri), ale lui Ion Marin. Dânsul preia oficial banca tehnică a Farului“, a anunțat Mihai Daraban. „Nu este o bucurie pentru mine schimbarea lui Constantin Gache. Îmi este foarte bun prieten și a mai lucrat cu mine și altă dată. Noul meu mandat nu este interimar. Nu dorim să creăm nicio stare de ambiguitate jucătorilor. Sunt antrenor principal și am toată responsabilitatea rezultatelor“, a declarat Ion Marin. „Să dăm Cezarului ce-i al Cezarului“ După ce, la ședință, li s-a adus la cunoștință antrenorilor hotă-rârile conducerii clubului, Mihai Daraban, Ion Marin și Gache au coborât și în vestiar, unde au vorbit și cu jucătorii. „Le-am spus băieților că Ion Marin se bucură de întreaga încredere a conducerii clubului. Dânsul a mai fost antrenor la Farul, este implicat în conducerea tehnică a echipei, iar în perioada în care antrena Farul ne-am aflat în prima jumătate a clasamentului, cu toate punctele divergente ale galeriei și, câteodată, ale mass-media. Să dăm Cezarului ce-i al Cezarului“, a punctat Daraban. Ajutat de Cămui și Răuță Ion Marin va fi ajutat de o echipă tehnică formată din Cristi Cămui (secund) și Ion Răuță (antrenor cu portarii). La ultima ședință de consiliu director, se stabilise ca, odată cu plecarea lui Gache, să plece și echipa sa, însă Ion Marin a ales să continue cu cei doi, explicând că „mai avem trei etape importante, nu putem să schimbăm echipa tehnică acum“. Totuși, al doilea secund, Cristi Mustacă, nu va mai figura în schemă, rămânând la dispoziția clubului, alături de Gache. „Cristi Mustacă și Costa Gache rămân deocamdată la dispoziția clubului, urmând ca, după întoarcerea domnului Bosînceanu, să se discute anumite aspecte”, a mai spus Ion Marin. În ceea ce-i privește pe Cămui și Răuță, noul antrenor a arătat că, după încheierea meciurilor din acest an, activitatea lor va fi analizată de consiliul director, care fie va lua anumite hotărâri, fie va valida acest tandem. Nu încălcați trei principii! Jucătorilor le-am cerut în primul rând să aibă un raport foarte corect între drepturi și obligații. Drepturile lor sunt respectate, dar au și mari obligații. Să înțeleagă foarte bine acest lucru. Când intră în teren, să-și asume responsabilitatea, așa cum facem și noi, cei de pe banca tehnică. În toată viața mea de jucător și antrenor, m-am condus după trei principii, clare și categorice: muncă, disciplină și seriozitate. Nu evit cuvintele mari și le-am spus în cabină că acei jucători care vor încălca unul dintre aceste principii vor pleca Ion Marin Moment mai mult decât delicat Suntem într-un moment mai mult decât delicat. Putem să vorbim pe față de intrarea în lupta pentru evitarea retrogradării. Avem un -11 la adevăr apăsător, greu de recuperat, dar nu imposibil. Nu mai este loc de întors sub nicio formă. Cine înțelege să se angajeze alături de noi să luptăm pentru imaginea acestui club și să salvăm echipa, e în regulă, vom avea o relație de muncă și colaborare foarte bună, cine nu înțelege pleacă. Echipă, nu bisericuțe Nu mă interesează că, în lot, s-ar fi creat bisericuțe între români și străini. În momentul în care voi constata că nu există o relație de joc pentru că e obstrucționată de unul sau altul, acel unul sau altul pleacă. Noi căutăm să constituim o echipă. Ion Marin Jocul colectiv e problema Sunt convins că, individual, jucătorii Farului au valoare foarte mare. Problema ține de jocul colectiv, la care trebuie umblat. În vară, noi, conducerea Farului, nu am făcut tam-tam cu achizițiile. Ce a venit e mult mai bun decât ce a plecat. Săpăligă profesionist În rândul suporterilor noștri este o psihoză anti-dinamovistă. Fanii trebuie să se gândească însă la performanțele pe care Ion Marin le-a avut la Farul cât a fost antrenor. Apoi, știm bine că am avut și jucători de la Dinamo cu rezultate la Farul: Zicu, Bălțoi, Bălan. Acum suntem într-o perioadă de profesionism, iar Ion Marin este un profesionist. Trecutul e trecut. Mihai Daraban