Ion Marin caută în Antalya formula câştigătoare pentru Liga 1

Ion Marin caută în Antalya formula câștigătoare pentru Liga 1

FC Farul a părăsit, vineri seară, România, cu destinația Belek (Turcia), unde, până pe 11 februarie, va efectua antrenamente și va disputa mai multe meciuri amicale. Stagiul este foarte important pentru „rechini“, întrucât, în urma disputelor de verificare, Ion Marin va stabili formula de bază care va fi folosită în campionat. Lotul Farului, format din 24 de jucători, a plecat de la Constanța spre București cu autocarul, la ora 13. La ora 19,25, a fost prevăzută decolarea de pe Aeroportul „Henri Coandă“, zbor care urma să se încheie după o oră și 20 de minute la Istanbul. Distanța Istanbul - Antalya a fost parcursă tot pe calea aerului, de la ora 22,10, călătoria fiind preconizat să dureze 95 de minute. De la Antalya s-a mers la Belek, punctul terminus al călătoriei, „rechinii” cazându-se la hotelul de cinci stele „Arcadia”, gazda lor pe tot parcursul stagiului. Vecini cu Dinamo În această perioadă, în regiunea Antalya sunt mai multe echipe de fotbal din România, precum Universitatea Craiova și satelitul ei, Primavera Craiova, FC Argeș sau UTA. După Farul, vor mai veni, pe 3 februarie, Dinamo, care va sta chiar în Belek, la hotelul „Papillon Aisha“, Dacia Mioveni, Poli Timișoara și Steaua (pe 11 februarie). Ion Marin, antrenorul principal al Farului, este convins că și la Belek „rechinii“ vor beneficia de condiții dintre cele mai bune, precum în Cipru. „De stagiul din Insula Afroditei sunt mulțumit. Foarte bun din toate punctele de vedere. Am avut condiții de cazare, masă, refacere și lucru (terenuri cu nocturnă) foarte bune. Nu am niciun dubiu că așa va fi și aici“, a punctat tehnicianul. Meciurile la care va participa Farul, atât în cadrul tradiționalului turneu „Arcadia Belek Cup“ (patru), cât și în afara acestuia (se intenționează disputarea a încă două) au rolul de a-i oferi lui „Săpăligă“ o imagine asupra primului „11“ cu care va aborda campionatul. „Vrem să revenim din Antalya cu o formulă de bază și cu un sistem de joc prin care să acumulăm punctele necesare salvării de la retrogradare. În partidele amicale de până acum, atât din Cipru, cât și de la Constanța, am verificat mai multe formule de joc. În permanență, s-a păstrat sistemul cu patru fundași, încercând diferite soluții în zona de mijloc și de atac (4-4-2, 4-3-3). Suntem încă în căutări“, a mai spus Ion Marin. Laurențiu Florea stă două zile Accidentat în partida cu Dunărea Galați, fundașul stânga Laurențiu Florea va reveni la pregătire normală după două zile. Celălalt fundaș stânga în schimb, Florin Maxim, are o pauză mai mare, în urma accidentării mai vechi de la genunchi. Cum Maxim este suspendat pentru partida cu Gloria Buzău, prima oficială a Farului în campionat pe 2008, Ion Marin l-a utilizat până acum pe Florea titular pe acest post, dar l-a încercat ca lateral stânga și pe fundașul dreapta Răzvan Farmache. Lotul pentru Turcia Portari: Curcă, Vlas, Vl. Neagu; Fundași: Farmache, Băcilă, Barbu, Șchiopu, Mala, Gheară, Maxim, L. Florea, Țarălungă; Mijlocași: Todoran, Voiculeț, Pătrașcu, Ben Teekloh, Liviu Mihai II, Gaston, M. Nae; Atacanți: Gerlem, Chico, Gosic, E. Nanu, D. Florea. În ceea ce îl privește pe Florin Lungu, conducerea clubului i-a propus mijlocașului o prelungire de contract, pe care, deocamdată, fotbalistul nu a acceptat-o. Până ce va fi lămurită situația, Lungu rămâne acasă. Programul „Arcadia Belek Cup” Grupa A FC Zestaponi (Georgia, prima divizie, locul doi) Regar - Tadaz Tursunzade (Tadjikistan) Ceahlăul Piatra Neamț Jeju United (Coreea de Sud, prima ligă, locul 11; formația de la care a venit la Oțelul Galați Kim Gil Sik) Grupa B Honved Budapesta (Ungaria, prima ligă, locul doi) Alanya (Rusia) FC Farul Șahtior Karagandy (Kazahstan, prima ligă, locul trei) Meciurile Farului 2 februarie: cu Șahtior 4 februarie: cu Honved 6 februarie: cu Alanya Pe 8 februarie, sunt prevăzute finala mică a turneului (se vor întâlni echipele clasate pe locul doi în cele două grupe) și finala mare, între câștigătoarele celor două serii.