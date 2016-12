Inundaţii şi alunecări de teren în Marea Britanie și Franţa

Inundații și alunecări de teren în Marea Britanie și Franța

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ploile puternice provoacă probleme în Marea Britanie și Franța. Zeci de case au fost inundate în Regatul Unit, în timp ce în Hexagon, alunecările de teren au distrus mai multe locuințe și au blocat drumuri. 12 regiuni din sud-estul Franței se află sub cod galben de precipitații, iar unii oficiali au cerut declararea stării de catastrofă naturală în localitățile sinistrate, transmite Digi24.ro.Mai multe râuri au ieșit din matcă și au inundat tot ce le-a stat în cale în sud-estul Franței. Ploile abundente au provocat mai multe alunecări de teren. Mai multe locuințe au fost făcute una cu pământul, în timp ce altele stau să o ia la vale, după ce terenul s-a surpat sub ele.Autoritățile din mai multe regiuni din sud-estul Franței au dat ordin de evacuare pentru sute de oameni, mai ales că meteorologii spun că va ploua la fel de puternic până luni. Situația este deja gravă, mai multe localități fiind rupte de lume după ce alunecările de teren au tăiat orice cale de acces.Și în Marea Britanie, ploile abundente au provocat probleme în sudul Angliei și în Țara Galilor. Oamenii au fost luați prin surprindere și s-au trezit cu apa în case.„Nu am fost avertizați, am fost complet nepregătiți. După cum vedeți avem mulți saci cu nisip pe care nu i-am folosit pentru că am fost luați prin surprindere, din nou”, a spus un localnic.Circulația trenurilor a fost perturbată, iar unele curse au fost anulate. Pasagerilor li s-au pus la dispoziție autocare pentru a ajunge la destinație. Și traficul rutier se desfășoară cu greutate în zonele afectate de inundații din sudul Angliei și în Țara Galilor.Autoritățile britanice spun că apele se apropie și de aeroportul Gatwick, dar pentru moment traficul aerian se desfășoară normal. Acum o săptămână, nouă oameni au murit în Marea Britanie din cauza inundațiilor produse în Anglia, Țara Galilor și Scoția după ce zile întregi a plouat neîncetat.