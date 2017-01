Intoxicarea cu „Laptele şi cornul“ nu ţine de foame

Intoxicarea cu „Laptele și cornul“ nu ține de foame

Săptămâna trecută, un caz de intoxicare a unui elev constănțean n-a făcut decât să confirme ceea ce se bănuia demult, și anume că o cât de mică abatere în ceea ce privește transportul sau depozitarea laptelui și cornului poate conduce la urmări grave. „Refuzați produsele transportate necorespunzător!” Și poate că au existat mult mai multe cazuri, dar de data aceasta părinții, foarte îngrijorați de starea de sănătate a micuțului, au considerat că este cazul să tragă un semnal de alarmă. Același lucru a făcut și Marius Enescu, directorul Autorității de Sănătate Publică a Județului Constanța, zilele trecute, la întâlnirea cu directorii instituțiilor de învățământ. Le-a atras atenția acestora că banalele frigidere casnice nu corespund depozitării unor cantități atât de mari, precum cele pe care le necesită aprovizionarea școlilor. „Este imperios necesară dotarea tuturor școlilor cu vitrine frigorifice, în care se pot depozita chiar și 500 de borcănele de lapte. Țineți cont de faptul că acest lapte nu este pasteurizat și este destinat consumului imediat! De aceea, întrucât am observat că nu toate societățile care au câștigat licitația de distribuire folosesc mașini frigorifice, voi trimite o adresă școlilor prin care să refuze să mai primească produsele transportate necorespunzător!”. „Mă pot da în judecată dacă refuz marfa în garanție!” Gândit pentru binele școlarilor, în special al copiilor rromi sau al celor din mediul rural, care sunt trimiși special la școală să mănânce, programul guvernamental inițiat de Adrian Năstase este o afacere bănoasă, la care ar trebui să se gândească foarte bine câștigătorii licitațiilor. Am întrebat-o pe Aneta Târșoagă, directoarea Liceului „Lucian Blaga”, dacă în urma nefericitului incident mai colaborează cu societatea distribuitoare. „În primul rând, am rugămintea să precizați că, în urma anchetei desfășurate, s-a constatat că nu din vina instituției de învățământ s-a produs intoxicarea acelui copil. De altfel, mama respectivă n-a reclamat școala. Cât privește colaborarea cu Societatea «Dobre și fiii», cea care ne aprovizionează, ea continuă pentru că nu-mi pot permite să refuz marfa aflată în garanție, întrucât pot fi acționată în judecată. E regretabil, însă, că am ajuns noi, cadre didactice să ne ocupăm de distribuirea de alimente, ba mai mult, să răspundem de niște pași în desfășurarea acestui program care are numeroase hibe. Această distribuție este foarte benefică, dar ea ar trebui regândită, și nu prin școală”. Desfășurate între Consiliul Local și societățiile participante, la licitațiile pentru desfășurarea acestui program n-au fost invitate nici cadrele didactice care manipulează marfa, nici reprezentanții ASPJ Constanța care aplică amenzi tot profesorilor nevinovați. De aceea, ar fi cazul să răspundă cine a dat cu subsemnatul!