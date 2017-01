Internaţi-vă o zi în spital, dacă vreţi mai repede analize gratuite!

Internați-vă o zi în spital, dacă vreți mai repede analize gratuite!

În ideea unei comunicări cât mai bune cu pacienții, firmele private care și-au creat deja un brand folosesc internetul, pentru a-i ajuta pe oameni să aibă acces rapid la rezultatul unor analize, fără a mai fi nevoie să piardă timp sau să cheltuiască bani pentru deplasare. Dacă acest sistem, extrem de apreciat, a devenit o practică în țară, la Constanța mai avem încă de așteptat. Mai ales în condițiile de austeritate pe care le trăim, bolnavii înțeleg că sistemul sanitar constănțean… nu se poate întinde mai mult decât îl ține plapuma și, ca atare, nu au pretenții la servicii de lux. În schimb, ceea ce asigurații care nu-și permit să apeleze la astfel de firme nu înțeleg este faptul că, deși au trimitere de la medicul de familie, sunt programați pentru recoltarea analizelor sau pentru alte examene medicale gratuite la… calendele grecești. Adriana Nan, o tânără de 30 de ani, ne-a povestit că soțul ei este șomer și, din cauza acestei „traume” (mai ales că au și un copil de crescut) a început să se simtă din ce în ce mai rău. Medicul de familie i-a recomandat un set de analize medicale și i-a dat trimitere la laboratorul de la Policlinica din Spitalul de Urgență: „Acolo, surpriză, deși este singurul laborator unde se fac analize gratuite, i s-a spus că s-au terminat fondurile și să revină luna viitoare. El se simte foarte rău, dar suntem nevoiți să așteptăm. Sincer, nu știm nici dacă luna viitoare o să reușim! Am înțeles că analize gratuite se fac doar în două-trei zile, că sunt fonduri puține și se termină repede. Mi se pare strigător la cer să nu ai posibilitatea să faci măcar două-trei analize atunci când ai nevoie! S-a dus jos, la Urgență, dar era o nebunie de neimaginat acolo. Să nu se mai spună că românii au dreptul la tratament gratuit, că nu e chiar așa! Măcar în situații de urgență ar trebui făcut ceva!”. Pentru o ecografie, aceeași situație! „Zilele trecute m-am dus la Policlinica 1 ca să fac o mamografie gratuită, cu trimitere de la medicul de familie. Am fost programată în luna mai! Degeaba am atras atenția că este vorba despre o urgență! Singura soluție ar fi să plătesc acest examen medical, dar eu nu-mi permit luxul ăsta, așa că o să aștept și, ce-o fi, o fi!” – ni s-a plâns o altă cititoare din județul Constanța, care a dorit să-și păstreze anonimatul. Internări pentru o zi Dacă pentru rezolvarea situațiilor urgente nu ar exista și alte soluții, într-adevăr, sistemul s-ar bloca – recunoaște dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, care ne-a explicat că, atunci când o persoană are într-adevăr o problemă urgentă de sănătate, ideal ar fi să se adreseze direct serviciului de urgență. Mai mult, printr-un efort al spitalului și al CJAS, s-a înființat serviciul care permite internarea pentru o singură zi a asiguraților care doresc să-și facă analize medicale sau alte examene. Referitor la mamografie, potrivit dr. Florian Stoian, ea nu este o urgență, iar servicii de programare există în toată lumea. Problema este că, din cauza numărului limitat de filme radiologice, programările au termene foarte lungi. „Dar asta e realitatea. La fel de adevărat este însă că, în ciuda campaniei naționale negative, constănțenii au încredere în doctorii din Constanța. Dar nici nu putem omite un adevăr: lumea este din ce în ce mai bolnavă, iar în condițiile de austeritate de acum, nu cred că lucrurile ar putea fi spectaculos îmbunătățite”. Serviciile medicale private sunt din ce în ce mai competitive: programări prin telefon sau internet (reamintirea datei programării prin SMS!), primirea rezultatelor examenelor medicale prin e-mail, stocarea istoricului medical al fiecărui pacient etc. Serviciile gratuite, în schimb, lasă celor care le solicită impresia că ar fi cerșite, deși asigurații contribuie, lună de lună, la bugetul de sănătate. Însă felul cum li se întoarce acest serviciu lasă mult de dorit. Dacă aveți și alte exemple în acest sens, așteptăm să ni le comunicați!