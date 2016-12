Interlopii Călimărea şi Sarafu au fost puşi în libertate

Interlopii Călimărea și Sarafu au fost puși în libertate

Vineri, magistrații de la Tribunalul Constanța au decis înlocuirea măsurii de arest preventiv cu aceea de a nu părăsi localitatea în ceea ce îi privește pe Lucian Călimărea și a lui Stila Sarafu, menținând însă starea de arest preventiv a lui Florin Sîrbu. Călimărea, Sarafu și Sîrbu sunt judecați pentru comiterea infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice și vătămare corporală gravă. Cei trei au fost arestați în urmă cu trei luni pentru implicarea în două conflicte ce au avut loc în data de 16 august 2008, primul la Delfinariu, iar cel de-al doilea la Spitalul de Ortopedie din Eforie Sud. Avocatul celor trei a relevat în fața judecătorilor de la Tribunal aspecte legate de audierile care au avut loc recent în procesul de fond de la Judecătorie. Declarațiile părților vătămate au „sunat” cu totul altfel în fața magistraților, iar asta a demonstrat că a existat o stare de fapt cu totul diferită față de aceea care a fost consemnată de procurori, la urmărirea penală. Implicarea lui Călimărea a fost, chiar potrivit părții vătămate, că i-ar fi luat telefonul acesteia și i-ar fi spus „Ce faci, mă? Pe cine suni?”, nelovind pe nimeni. Potrivit avocatului celor trei, „dosarul a fost umflat cu pompa în cursul urmăririi penale”. În ceea ce îl privește pe Stila Sarafu, în timpul audierilor s-a demonstrat că nu acesta a fost cel care a provocat scandalul, ci, dimpotrivă, chiar partea vătămată a declarat că a coborât din mașină și a venit la inculpat, înjurându-l. În ceea ce îl privește pe Florin Sîrbu, apărarea a susținut, ca și în alte dăți, că acesta nu a participat la conflict, el fiind în acea noapte la o nuntă și un botez. Totuși, magistrații, din câte se pare, s-au bazat foarte mult pe declarația părții vătămate, care a spus că Sîrbu l-ar fi lovit. Scandal după scandal Conflictul a început în noaptea de 15 spre 16 august, când polițiștii de la Secția 1 au fost chemați la un scandal ce avusese loc în zona Delfinariu. La fața locului au fost găsiți mai mulți indivizi, printre care Gabriel Sebastian Gheorghiu, de 27 de ani, (fratele lui Cristian Marian Gheorghiu - zis „Cristel”), toți din Constanța. Polițiștii au constatat că Gabriel Sebastian Gheorghiu se afla sub influența băuturilor alcoolice și prezenta multiple urme de violență la nivelul feței și a picioarelor. Confruntarea s-a mutat apoi la Spitalul de Ortopedie din Eforie Sud, unde abia fusese internat Gabriel Sebastian Gheorghiu, ca urmare a rănilor suferite după incidentul de la Delfinariu. De altfel, el are nevoie de 120 de zile de îngrijiri medicale. De această dată, Aurel Daniel Gurgu, de 30 de ani, din Constanța, care se afla în vizită la fratele lui „Cristel“, a fost tăiat cu un cuțit în zona feței de Florin Sîrbu, de 30 de ani. Anchetatorii au stabilit că responsabili de comiterea faptelor sunt Stila Sarafu, Florin Sîrbu, Lucian Angel Straton și Lucian Călimărea. Ultimul este cercetat și într-un alt dosar ce se află pe rolul Tribunalului Constanța și are în vedere infracțiuni de tentativă de omor, loviri sau alte violențe și ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice. În acest caz este vorba tot de grupările rivale „Spaniolu’” și „Frații”, care s-au constituit, potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2005, și care s-au „ciocnit“ violent de nenumărate ori, au distrus sau incendiat localuri și mașini, lăsând în urma lor victime grav rănite.