Inter Milano nu a înştiinţat oficial Farul că îl vrea pe Denis Alibec

Inter Milano nu a înștiințat oficial Farul că îl vrea pe Denis Alibec

Se spune că Inter Milano, liderul campionatului italian, ar da din pinteni pentru a-l înregimenta, la echipa sa de tineret, pe atacantul farist Denis Alibec (18 ani), numai că, la clubul constănțean, nu a sosit până acum niciun document oficial în legătură cu acest interes. Evoluțiile de la Farul și de la echipele naționale de juniori ale României i-au impus în atenția multor echipe mari din străinătate pe promițătorii tineri Denis Alibec (atacant, 18 ani) și Cosmin Matei (mijlocaș coordo-nator, 17 ani și 4 luni). De anul trecut, se tot vorbește că pe urmele celor doi sunt echipe precum Roma, Inter, AC Milan, Chelsea, Shalke 04 sau Udinese, însă, până în momentul de față, interesul lor nu s-a materializat și prin oferte oficiale făcute Farului. Zvonuri Miercuri însă, din Italia au răzbătut vești despre faptul că liderul din Serie A, Inter Milano, și-a intensificat acțiunile pentru înregimentarea lui Alibec la echipa de tineret, acolo unde joacă un alt român, Cristian Daminuță. Potrivit unor surse neoficiale, impresarul Giovanni Becali discută în aceste zile „subiectul Alibec” cu șefii Interului, care ar vrea să-l ia pe puștiul Farului până luni, 2 februarie, când se încheie perioada de mercatto, dar și presați de interesul tot mai crescut al altor cluburi, precum Milan, Chelsea și Schalke 04. Deocamdată, aceste știri nu au trecut de stadiul de zvonuri, din moment ce la FC Farul nu a sosit niciun document oficial prin care Inter să înștiințeze că îl vrea pe Alibec. „Nu avem nimic de acest gen de la Inter. Doar dacă vom primi ceva oficial, vom lua cazul în discuție și vom hotărî ce vom face”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Lucian Codrean Pîra, directorul executiv al Farului. Ion Marin, antrenorul principal al echipei, a completat: „Nu a sosit nimic la club, nici pentru Alibec, nici pentru Matei și nici pentru vreun alt jucător al Farului. Astfel că nu avem ce să comentăm. Până subiectul nu se va oficializa, totul este un zvon, o vorbă spusă la colțul străzii. Alibec e monitorizat de multe echipe, de mai mult de un an, dar nu e nimic concret până acum. La vârsta lui, asemenea zvonuri îi pot dăuna”. E ce caută italienii Dacă, în prezent, faptul că Inter îl va lua în câteva zile pe Alibec nu se adeverește, interesul „nerrazzuri-lor” există totuși, fiind confirmat, pentru „Cuget Liber”, de mama lui Denis, Emilia. „Am înțeles că s-au purtat discuții la nivel înalt, directorul general al sectorului de copii și juniori al lui Inter spunând că Denis este exact ce caută ei. Însă, noi, familia, nu putem lua nicio hotărâre. Pe toți cei care ne-au contactat i-am îndrumat către club. Băiatul meu este sub contract cu Farul, are 18 ani, iar după încheierea junioratului este obligat să semneze încă trei ani cu clubul. În acest moment, Denis pune pe primul plan Farul și echipa națională”, ne-a spus mama atacantului. Din Italia, s-au mai arătat interesate de Alibec Lecce și Reggina, însă prima formație îl vrea întâi pentru o perioadă de probă, lucru cu care familia fotbalistului nu este de acord. „Eu nu știu nimic“ Denis Alibec a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că nu a aflat nimic despre eventuala sa trecere rapidă în Italia. „M-au sunat și pe mine mai mulți prieteni, dimineață, ca să mă felicite. Nu știam de ce, iar apoi am văzut ce s-a scris. Nu am cunoștință de așa ceva și nu comentez. În acest moment, mă concentrez pe pregătirea cu Farul”, ne-a spus Denis. Nu frecventează cluburile de noapte Emilia, mama lui Denis Alibec, ne-a spus că băiatul său nu este un client fidel al cluburilor de noapte, așa cum s-a scris. „Denis își vede de treabă, nu merge în cluburi, pentru că, în primul rând, nu poate suporta fumul de țigară. Eu sunt fumătoare și știu cât de mult îl deranjează. A fost doar la o petrecere de Balul Bobocilor. După ce termină, într-o zi, cu fotbalul, se relaxează pe laptop. Pot spune chiar că e un băiat retras. În Mangalia, are doar doi prieteni mari și lați. Iar despre faptul că ar fi gurmand și nu și-ar da interesul să-și regleze greutatea, dacă ar fi așa, l-ar mai fi chemat la echipa națională?”, ne-a declarat mama jucătorului Farului.