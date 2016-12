Înţelegerea cu SUA privind scutul antirachetă - o greşeală!

În opinia președintelui polonez Bronislaw Komorowski

Înțelegerea cu SUA privind scutul antirachetă - o greșeală!

Ştire online publicată Luni, 06 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Polonia are nevoie de propriul său scut antirachetă, iar acordul încheiat cu Statele Unite ale Americii cu privire la desfășurarea unui sistem împotriva rachetelor balistice pe teritoriul său a fost o greșeală, a afirmat președintele polonez Bronislaw Komorowski.„Trebuie să avem acest element de apărare în Polonia. Cheltuirea unor sume importante pe echipament militar nu are niciun rost dacă echipamentele nu sunt ferite de atacuri cu rachete și raiduri aeriene”, a explicat Bronislaw Komorowski, într-un interviu pentru revista Wprost, publicat sâmbătă și preluat de RIA Novosti. Președintele a adăugat că scutul polonez trebuie să facă parte din sistemul european de apărare antirachetă deja existent.Totodată, liderul polonez a spus că înțelegerea cu Washingtonul în vederea desfășurării unor elemente ale scutului american antirachetă pe teritoriul polonez, anulată ulterior de președintele Barack Obama, a fost „o greșeală politică” ce nu ar mai trebui repetată.„Greșeala noastră a fost că, acceptând propunerea americană, nu am luat în calcul riscul politic legat de schimbarea președintelui american. Am plătit un preț prea mare pentru aceasta”, a declarat Komorowski, pentru revistă.SUA au renunțat, în septembrie 2010, la planurile ce prevedeau instalarea unui sistem de apărare antirachetă în Republica Cehă și Polonia. Moscova a salutat acest pas, iar președintele rus de atunci, Dmitri Medvedev, a spus ulterior că Rusia va renunța la intenția de a desfășura rachete tactice Iskander-M în Kaliningrad, în apropiere de granițele cu Polonia și Lituania, membre NATO.v v vPremierul polonez Donald Tusk (55 de ani) a primit, sâmbătă seară, pe marginea Festivalului de film de la Locarno, Premiul european al culturii politice, relatează France Presse.Acest premiu este decernat în fiecare an de Fundația Hans Ringier în timpul festivalului și este însoțit de suma de 50.000 de euro. Pentru juriu, laureatul „este un mare om politic european”, a precizat fundația într-un comunicat.„Prin angajamentul său personal și politic, el a făcut din Polonia o mare națiune europeană solidară, care va contribui decisiv la modelarea viitoare a Uniunii Europene”, conform aceleiași surse.