Inspectorul general Marian Sârbu a demisionat ieri dimineaţă

Inspectorul general Marian Sârbu a demisionat ieri dimineață

La ședința tehnică cu directorii instituțiilor de învățământ preuniversitar de marți, 10 martie, am „mirosit” oarece ton testamentar în discursul inspectorului general Marian Sârbu și iată că nu ne-am înșelat. Se pare că înainte cu o zi de această întâlnire, a fost chemat de conducerea Consiliului Județean Constanța și i s-a sugerat că ar face bine să se retragă și să facă loc unei noi culori politice la „cârma” Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Că doar evaluarea calității învățământului românesc - vai mama lui! - se face pe criterii de... performanță, în nici un caz pe seama apartenenței politice. După ce miercuri, 11 martie, seara, anunța în consiliul de administrație al ISJ că intenționează să demisioneze, ieri de dimineață prof. Marian Sârbu a dus până la capăt gestul său, expediind pe fax demisia către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării. Motivul nu mai are nici o importanță și oricum nu i se poate imputa nimic profesional, ci doar poate maxima înțelegere de care a dat dovadă în fața unor elemente din sistem care meritau altă tratație. Contactat telefonic, prof. Sârbu a declarat pentru „Cuget Liber” că intenționează să se întoarcă la catedra de fizică a Liceului Teoretic „Ovidius”. Așteptăm cu interes numirea noului inspector general în persoana prof. Petrică Miu, care, așa cum am mai scris, nu este străin de tot ceea ce înseamnă activitate „inspectorială” la vârf. Actualmente la catedra de științe socio-umane a Grupului Școlar „Virgil Madgearu”, prof. Miu a mai funcționat ca inspector general în perioada 2004-2005, dar și inspector resurse umane (2000-2004) și inspector evaluare instituțională (2000-2002). Oricum, pe fondul haosului din sistemul de învățământ românesc, când decizii luate ieri sunt contestate azi de sindicate și mâine nu mai intră în vigoare, misiunea noului șef nu va fi deloc una ușoară. Se apropie tezele cu subiect unic, au loc o serie de mobilități și mișcări de personal, gradații de merit, restrângeri de activitate, titularizări, pregătirea bac-ului și câte și mai câte așteaptă o rezolvare la care va fi nevoie de o adevărată echipă la Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Până la descentralizarea reală din învățământ mai e ceva. Noi declarăm public de pe acum că sperăm într-o colaborare foarte bună a prof. Petrică Miu cu presa și poate la mai multe conferințe de presă, întrucât sunt foarte multe de spus în actualul context… abramburit.